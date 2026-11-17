di Redazione ZON

In sintesi. Cunk on Cinema è una serie comica Netflix del 2026 con sei episodi, in cui Philomena Cunk, interpretata da Diane Morgan, ripercorre la storia del cinema in chiave irriverente. L’autore è Charlie Brooker. Cunk on Cinema è tra le novità Netflix in uscita tra il 15 e il 17 novembre 2026.

I punti chiave Cunk on Cinema è una serie mockumentary Netflix del 2026 composta da sei episodi.

Diane Morgan interpreta Philomena Cunk, la protagonista di Cunk on Cinema.

Charlie Brooker è l’autore di Cunk on Cinema.

Netflix classifica Cunk on Cinema come commedia, nella sezione documentari, reality e sport.

Mike Ward: Modest, spettacolo di commedia del 2026, è un’altra novità Netflix tra il 15 e il 17 novembre 2026.

Cunk on Cinema, la serie mockumentary in cui Philomena Cunk ripercorre la storia del cinema, è tra le novità Netflix in uscita tra il 15 e il 17 novembre 2026. La serie conta sei episodi ed è del 2026.

Di cosa parla Cunk on Cinema e chi c’è nel cast

In Cunk on Cinema la protagonista Philomena Cunk ripercorre in grande stile la storia del cinema. Lo fa in chiave irriverente e, secondo la descrizione della piattaforma, lascia di stucco gli esperti del settore.

Il ruolo di Philomena Cunk è di Diane Morgan, indicata come interprete della serie. L’autore è Charlie Brooker. Netflix classifica il titolo come commedia, nella sezione documentari, reality e sport.

Le altre novità Netflix: lo spettacolo di Mike Ward

Nello stesso periodo, tra il 15 e il 17 novembre 2026, arriva su Netflix anche Mike Ward: Modest. Si tratta di uno spettacolo di commedia del 2026.

Il protagonista è il comico franco-canadese Mike Ward. Lo show, descritto come di una sincerità disarmante, spazia dagli appuntamenti dopo il divorzio al vivere la vita al massimo, un impulso alla volta.