Virgin River rinnovata per la nona stagione: è record Netflix per numero di stagioni

di Redazione ZON

In sintesi. Netflix ha rinnovato la serie Virgin River per una nona stagione, composta da dieci episodi da un’ora, che portano la serie a 94 puntate totali. Alla data del 15 novembre 2026 Netflix non ha annunciato la data di uscita della nona stagione. L’ottava stagione di Virgin River debutterà nel 2027.

I punti chiave Netflix ha rinnovato Virgin River per una nona stagione prima che l’ottava arrivi sulla piattaforma.

La nona stagione di Virgin River avrà dieci episodi da un’ora e porterà la serie a 94 puntate totali.

Con nove stagioni Virgin River diventa la serie originale Netflix più longeva per numero di stagioni, davanti a Big Mouth ed Elite, che hanno raggiunto otto stagioni.

L’ottava stagione di Virgin River ha concluso le riprese nell’estate 2026 e debutterà nel 2027.

Le prime sette stagioni di Virgin River hanno superato 500 milioni di visualizzazioni complessive, secondo i dati diffusi da Netflix.

Netflix ha rinnovato Virgin River per una nona stagione, quando l’ottava non è ancora arrivata sulla piattaforma. Il romance drama con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson è tratto dai romanzi di Robyn Carr.

Quando esce la nona stagione di Virgin River

Per la nona stagione Netflix non ha ancora annunciato una finestra di uscita.

L’ottava stagione ha concluso le riprese nell’estate 2026 e debutterà nel 2027. La data precisa del debutto non è stata ancora comunicata.

Dieci episodi da un’ora: i numeri che fanno della serie un record

La nona stagione sarà composta da dieci episodi, ciascuno della durata di un’ora. Con questi episodi la serie arriverà a un totale di 94 puntate.

Con il nuovo capitolo Virgin River supera il traguardo delle otto stagioni raggiunto finora da Big Mouth ed Elite. Diventa così la serie originale più longeva nella storia di Netflix per numero di stagioni.

Serie Netflix Stagioni Episodi totali Virgin River (con la nona stagione) 9 94 Grace and Frankie 7 94

Chi torna: protagonisti e showrunner

Al centro del racconto continueranno a esserci Melinda Monroe, interpretata da Alexandra Breckenridge, e Jack Sheridan, a cui presta il volto Martin Henderson.

Patrick Sean Smith tornerà come showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori c’è anche Robyn Carr, autrice della serie di romanzi da cui è tratta la storia.

Martin Henderson ha ringraziato gli spettatori per il sostegno costante e ha sottolineato il lavoro di cast e troupe. Alexandra Breckenridge ha definito un privilegio poter continuare a interpretare Mel. Patrick Sean Smith ha parlato di un traguardo difficile persino da immaginare e ha attribuito la longevità della serie al legame tra il pubblico e personaggi ormai familiari.

Di cosa parla Virgin River

Mel è un’infermiera specializzata che lascia Los Angeles per ricominciare da capo a Virgin River, piccola cittadina del Nord della California. Lì trova una nuova comunità e affronta le difficoltà di una vita lontana dalla metropoli.

Nella cittadina Mel incontra Jack, proprietario del bar locale. La loro relazione sentimentale è il cuore della storia.

I risultati che hanno convinto Netflix

Secondo i dati diffusi da Netflix, le prime sette stagioni di Virgin River hanno superato complessivamente i 500 milioni di visualizzazioni.

La serie ha trascorso 28 settimane nella Global Top 10 di Netflix. È entrata nella classifica dei dieci contenuti più visti in oltre 80 Paesi.

Domande frequenti Quando esce la nona stagione di Virgin River? Netflix non ha ancora annunciato una finestra di uscita per la nona stagione di Virgin River. L’ottava stagione debutterà nel 2027, ma anche per quella la data precisa non è stata comunicata. Quanti episodi avrà la nona stagione di Virgin River? La nona stagione di Virgin River sarà composta da dieci episodi, ciascuno della durata di un’ora. Con questi episodi la serie arriverà a un totale di 94 puntate. Virgin River è la serie Netflix più longeva? Con la nona stagione Virgin River diventa la serie originale più longeva nella storia di Netflix per numero di stagioni. Supera il traguardo delle otto stagioni raggiunto finora da Big Mouth ed Elite. Chi sono i protagonisti di Virgin River? I protagonisti di Virgin River sono Melinda Monroe, interpretata da Alexandra Breckenridge, e Jack Sheridan, interpretato da Martin Henderson. Patrick Sean Smith tornerà come showrunner e produttore esecutivo della serie.