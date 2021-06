La quarta e ultima stagione di Atypical, la seconda stagione di Non ho mai…, la serie tv con i The Jackal e tanto altro. Ecco le uscite Netflix luglio 2021!

Il catalogo Netflix si fa sempre più ampio e nel mese di luglio arriveranno tantissime novità tra cui la prima serie tv targata The Jackal, l’attesissima quarta stagione (e ultima) di Atypical e non solo. Pronti a scoprire tutte le uscite Netflix luglio 2021?

Uscite Netflix Luglio 2021

1 Luglio

Ad aprire il mese di luglio ci saranno i The Jackal con “Generazione 56K“, una comedy scritta da Francesco Ebbasta, con Angelo Spagnoletti, Cristina Cappelli, Gianluca Fru e Fabio Balsamo. La serie è dedicata agli anni Novanta, quelli del modem 56K, l’avvento di Internet, le lire, la musica degli 883.

Labyrinth – Dove tutto è possibile, il film del 1986 che vede come protagonista l’istrionico David Bowie che interpreta il re dei Goblin.

2-9-16 luglio

Trilogia horror Fear Street di Leigh Janiak, tratta dai bestseller di R.L. Stine.

7 luglio

Cat people, una serie tv americana per gli amanti dei gatti.

8 luglio

Solo su Netflix sarà disponibile dall’8 luglio in tutto il mondo la serie drammatica animata in CGI dal titolo “Resident Evil: Infinite Darkness“.

9 luglio

A luglio, su Netflix, avremo la quarta e ultima stagione di una delle più grandi serie di successo della piattaforma: Atypical.

Il 9 luglio arriverà anche la terza stagione di Virgin River.

13 luglio

The Good Doctor (stagioni 1-3): le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un’infanzia travagliata.

14 luglio

A classic Horror Story: in questo film cruento e ricco di suspense alcuni sconosciuti in viaggio nel Sud Italia si perdono nei boschi e dovranno lottare con tutte le loro forze per uscirne vivi.

Uscite Netflix Luglio 2021 seconda parte

15 luglio

Non ho mai (Stagione 2)

Beastars (Stagione 2): in un mondo in cui convivono bestie di ogni tipo, un lupo gentile vede risvegliarsi i propri istinti predatori quando la sua scuola diventa teatro di un omicidio.

16 luglio

In poche parole (Stagione 3): questa illuminante serie targata Vox analizza numerose tematiche: dal successo delle criptovalute al motivo per cui le diete falliscono, fino al folle mondo del K-pop.

In vacanza su Marte: siamo nel 2030, e in vacanza si va su Marte! Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea.

21 luglio

Trollhunters: L’ascesa dei Titani: all’apparenza Arcadia sembra una cittadina come tante altre, ma in realtà si trova al centro di forze mistiche e magiche che ne fanno un campo di battaglie tra troll, alieni, maghi e altre creature ultraterrene.

23 luglio

Sky Rojo (Stagione 2): un tragico incidente in un bordello spinge tre donne con un passato difficile in una pazza fuga dal loro protettore e dai suoi scagnozzi.

Masters of the Universe: Revelation

L’ultima lettera d’amore: un’ambiziosa giornalista (Felicity Jones) scopre una serie di lettere d’amore segrete risalenti agli anni ’60 che raccontano della relazione proibita di una coppia (Shailene Woodley e Callum Turner)

27 luglio

Come vendere droga online (in fretta) (Stagione 3)

30 luglio

Outer Banks (Stagione 2)

L’ultimo mercenario: un misterioso agente segreto screditato dal proprio governo deve tornare in Francia quando il figlio è incastrato da un’organizzazione terrorista internazionale.