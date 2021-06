Scatta alle 12.00 la giornata tennistica di Wimbledon con un programma ricco di partite. In campo quattro italiani e anche Djokovic

Oggi scatta la terza giornata di Wimbledon, con in campo quattro italiani e il numero uno Djokovic, in un programma molto lungo. Esordio per Matteo Berrettini che alle 12.00 se la vedrà contro Pella, primo turno anche per Lorenzo Sonego che nel pomeriggio affronterà Pedro Sousa. Di nuovo in campo anche Fognini nel secondo turno ed anche Seppi. Giocheranno anche Rublev e Shapovalov, dopo un primo turno non molto semplice.

Berrettini si candida ad un Wimbledon da protagonista, dopo la vittoria del 500 di Queens. La sua crescita su tutte le superfici è sotto gli occhi di tutti e ora dovrà reggere la pressione del “vestito bianco”. Ieri l’erba è stata fatale per Sinner, sperando oggi non si porti via anche gli altri tennisti italiani. Da valutare anche la condizione fisica di Murrey dopo la buona prestazione contro Basilashvili. Il britannico sfiderà Oscar Otte nel tardo pomeriggio.

Il programma di Wimbledon

Thompson-Ruud 12.00

Moutet-Bedene 12.00

Nishikori-Popyrin 12.00

Berrettini-Pella 12.00

12.00 Botic van de Zandschulp-Barrere 12.00

Nishioka-Isner 12.00

Munar-Il’ja Ivaška 12.00

Karatsev-Chardy 12.00

12.00 Duckworth-Albot 13.15*

Uchiyama-Alcaraz 13.15*

Ruusuvuori-Giron 13.15*

Galan-Coria 13-15*

Tsonga-Yimer 13.15*

13.15* Querrey-Carreno Busta 13.15*

13.15* Verdasco-Dimitrov 14.00*

14.00* Sonego-Pedro Sousa 14.10

14.10 Djokovic-Anderson 14.30

14.30 Auger Aliassime-Monteiro 14.40*

14.40* KUKUSHKIN-Bublik 15.15*

Johnson-Novak 15.15*

Trungellitti-Bonzi 15.15*

Fritz-Nakashima 15.15*

Schwartzman-Broady 15.40*

15.40* Evans-Lajovic 15.40*

Seppi-Kudla 16.10*

16.10* Harris-Rublev 16.25*

16.25* Gerasimov-Chacanov 16.30*

Fognini-Dere 16.30*

16.30* Veseli-Fucsovics 16.30*

Kecmanovic-Bautista Agut 17.10*

17.10* Otte-Murrey 17.45*

17.45* Shapovalov-Andujar 18.00*

18.00* Koepfer-Soon-woo 18.30*