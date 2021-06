Jimmy Sax ha inciso questo brano dopo la perdita prematura del padre: “L’unica cosa di cui avevo bisogno era un sorriso ma in quel momento tutti indossavano le mascherine”

L’incredibile sassofonista Jimmy Sax, l’autore del successo mondiale “No man no cry”, è tornato con nuovo brano dal titolo “Smile” per portare, ancora una volta, quell’energia e positività che da sempre lo contraddistinguono. Il singolo anticipa ufficialmente il primo album di inediti di Jimmy Sax che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Da martedì 29 giugno, è online anche il videoclip di Smile che vede la partecipazione attiva dei tantissimi fan da tutto il mondo. Se ancora non l’avete visto, cosa aspettate? Cliccate qui!

“Questo brano significa molto per me, perché l’ho creato quando avevo appena perso mio padre – ha raccontato il sassofonista – Era anche l’inizio della pandemia e tutti stavano iniziando a indossare le mascherine, proprio nel momento in cui sentivo che l’unica cosa di cui avevo bisogno era un sorriso… penso che tutte le persone che stanno attraversando un periodo difficile potranno apprezzare e comprendere il vero potere di un sorriso. E spero che questa canzone, con tutti i sorrisi presenti nel video, li possa aiutare almeno un po’. Pura vida”, ha concluso Jimmy Sax.

Tour

A marzo 2022, per la prima volta Jimmy Sax sarà in tour nei teatri italiani con The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, direttore d’orchestra e virtuoso pianista. Ecco le date del tour, prodotto da Wonder Manage e organizzato e distribuito da Ventidieci:

4 marzo 2022 – Tuscany Hall a Firenze

5 marzo 2022 – Teatro Colosseo a Torino

7 marzo 2022 – Teatro Dal Verme a Milano

8 marzo 2022 – Gran Teatro Geox a Padova

11 marzo 2022 – Teatro Team a Bari

12 marzo 2022 – Teatro Greco a Lecce

17 marzo 2022 – Teatro EuropAuditorium a Bologna

18 marzo 2022 – Auditorium Conciliazione a Roma