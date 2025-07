Agropoli, “Le notti di Ermegalda”: tra musica e leggenda

di Redazione ZON

Il 30 luglio a Punta Fortino di Agropoli, al via la rassegna

“le notti di Ermegalda” con il concerto SWINGdAmare del direttore

Rai Day Time Angelo Mellone

Dal 30 luglio a Punta Fortino, suggestivo promontorio della costa di Agropoli, tra il borgo antico e il faro, in uno scenario mozzafiato a strapiombo sul mare, inaugura la rassegna “Le notti di Ermegalda”: concerti ed eventi multisensoriali tra suoni, visioni e sapori che si protrarranno fino a settembre.

La rassegna dedicata alla Regina verde Ermegalda, la “ninfa marina” che si erge sulla rupe e che protegge i pescatori, inaugura mercoledì il 30 luglio con il primo dei concerti: alle ore 21.00, il terrazzo naturale a strapiombo sul mare sarà lo stage che ospiterà il concerto Swingdamare. Il trio d’eccezione è formato dallo scrittore e musicista Angelo Mellone (direttore del DayTime Rai) alla voce e al pianoforte e dai jazzisti Massimo Barrella alla chitarra e Domenico Andria al basso, eccellenze della scuola salernitana di jazz. Il concerto guiderà il pubblico nella musica swing con un repertorio che va da Buscaglione, passando per Carosone e Sergio Caputo. Un viaggio dalle sonorità anni ’50 fino alla musica contemporanea, tra improvvisazione, ritmo e sentimento. Mellone, artista eclettico, ritorna a suonare e a comporre musica, raccontando anche in questa occasione l’amore per l’Italia. Da anni dirige i programmi di territorio della Rai, da Linea Verde, a linea Blu, con i vari spin off, fino a programmi come il Provinciale e Musica Mia, puntando sempre l’attenzione allo sviluppo dei territori attraverso la tv, la scrittura e la musica.

Il secondo concerto è previsto giovedì 14 agosto per vivere insieme la vigilia di Ferragosto. A far danzare il pubblico ci sarà The King of the Swing Emanuele Urso e il suo quintet, famoso per riscaldare le esclusive serate dell’estate romana. Il terzo appuntamento è dedicato al Maestro Ennio Morricone e si terrà il 20 agosto. L’Orchestra del Grand Tour è diretta da Raffaele Iannicelli.

Organizzata da Punta Fortino eventi, la rassegna è voluta fortemente per far conoscere un territorio incontaminato, mistico con la sua storia e la sua cultura.

Un territorio che continua a essere preservato così come la regina Ermegalda protegge i naviganti:

La storia narra che nel IX secolo d.C. il promontorio di punta Fortino fu conquistato da un capitano di vascello che invase questo mare con una nave di pirati. Occupò il castello di Agropoli e si dichiarò Re. Sua figlia Ermegalda aveva la pelle di uno strano colorito verdognolo, tanto è che nessun uomo, nonostante il suo blasone, la voleva per moglie.

La storia cambiò quando incontrò un pescatore sulla spiaggia intento a districare le sue reti. I due si innamorarono, ma non ebbero vita facile. Il re saraceno si oppose ma loro continuarono a vedersi nel luogo galeotto del loro amore.

Il pescatore una notte naufragò con la sua barca e lei dopo averlo atteso invano, decise di raggiungerlo gettandosi in mare dalla rupe di Punta Fortino. Poseidone, Dio del mare, ne ebbe pietà e la trasformò in Ninfa. La storia narra che ancora oggi si senta la sua voce invocare l’amato all’interno della grotta dell’Elefante, poco distante dal promontorio. I pescatori ogni volta che passano dalla rupe fanno un inchino alla statua della “regina verde” che si erge sulla punta estrema del promontorio.

I concerti iniziano alle 21.00, l’apericena dalle ore 20.00 per godere del tramonto e della leggenda.