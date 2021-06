Il progetto di Ludovico Einaudi “Seven Days Walking” ha camminato molto: passeggiate invernali tra le montagne in cui il disco è nato, tour mondiale nel 2019 che ha visto il Maestro esibirsi nella magica location dell’Arena Flegrea per l’unica tappa italiana del tour, fino alle geografie umane dei film premi Oscar Nomadland e The Father.

Nell’estate in cui tutto sta per ricominciare, Ludovico Einaudi riporta la sua musica in cammino nella natura e invita il suo pubblico a camminare insieme a lui. Dieci concerti immersi nello scenario emozionante di parchi nazionali, riserve naturali, calette, valli, laghi e altipiani incontaminati, raggiungibili solo a piedi. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale. Con Ludovico Einaudi suonano Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello.

21 Luglio – Bardonecchi a (TO) / Pian del Sole / Borgate dal Vivo / h.14:00

22 Luglio – Bellinzona (CH) / Castelgrande / Castel on Air / h. 20:30

24 Luglio – Tarvisio (UD) / Laghi di Fusine / No Borders Festival / h. 14:00

27 Luglio – Sogliano al Rubicone (FC) / Radura di Pietra dell’Uso / Notturni nel Bosco / h. 21:30

31 Luglio – Gualdo Tadino (PG) / Serrasanta / Suoni Controvento / h.16:00

3 Agosto – Campotosto (AQ) / Lago Campotosto / h. 18:00

4 Agosto – Caserta / Parco Reale della Reggia / h. 21:00

5 Agosto – S. Giovanni a Piro (SA) / Pianoro di Ciolandrea / Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni / h. 19:00

6 Agosto – Latronico (PZ) Terme Lucane / Parco Nazionale del Pollino / h. 18:30

9 Agosto – Gravina in Puglia (BA) / Jazzo Pantano / Parco Nazionale dell’Alta Murgia / h. 20:00

A breve saranno aperte le vendite su tutti i circuiti di pre-vendita