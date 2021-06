Jannik Sinner cede al 1° turno e saluta immediatamente Wimbledon: Fucsovics vince in rimonta. Andreas Seppi prima gioia azzurra

Dolce-amara la prima batteria di italiani a Wimbledon: la notizia clamorosa (ma non troppo) è l’eliminazione di Jannik Sinner al 1° turno mentre Andreas Seppi riesce a conquistare il passaggio alla fase successiva.

Dunque cade un’altra testa di serie sull’erba inglese dopo la sconfitta a sorpresa di Stefanos Tsitsipas: l’altoatesino sembrava essere partito bene, vincendo il primo set per 7-5 recuperando un break all’inizio e poi effettuando il sorpasso evitando il tiebreak. Poi però la musica cambia radicalmente e Fucsovics rifila un 6-3 7-5 6-3 che gli regala il successo in oltre due ore e mezzo di gioco. Da un altoatesino all’altro: Andreas Seppi gioca un match analogo a quello di Sinner, ma è lui ad effettuare la rimonta contro il portoghese Sousa, portatosi avanti di un set: 6-4 7-5 6-2 per il 37enne italiano che così accede al 2° turno. In campo anche Travaglia e Cecchinato mentre in serata sarà il turno di Fognini.

Tra gli altri, bene Andy Rublev che sconfigge in 4 set Delbonis, così come Bautista Agut con Millman. Wimbledon trepidava d’attesa per il ritorno di Andy Murray nello Slam dopo il lungo stop: il britannico se la vede con Basilashvili.