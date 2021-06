Il Green Pass sarà influenzato dalle nuove varianti Covid? La mortalità è ridotta ma una rimodulazione è molto probabile

Fino ad ora è stato possibile accedere al Green Pass già dopo la prima dose di vaccino ma il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri teme che la variante Delta possa comportare la decisione del rilascio della certificazione verde solo dopo entrambe le dosi.

La variante Delta spaventa in questo momento, se si guarda all’aumento dei casi nel Regno Unito, che tuttavia non corrisponde a un aumento dei decessi. I vaccini rimangono un’arma assolutamente valida e la più efficace contro il virus, ma con questa variante la copertura è garantita con la somministrazione di entrambe le dosi. Per questo motivo Sileri ha parlato di una possibile rimodulazione del Green Pass.

“E’ verosimile che la variante delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane” ha detto Sileri a Radio24, e ha aggiunto: “Al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione”.

Il sottosegretario ha però precisato che la decisone di assegnare il Green Pass già dopo la prima dose è stata adeguata nel momento in cui è stata presa, non si è trattato dunque di una superficialità. Sileri ha altresì espresso delle considerazioni riguardo ai richiami, propendendo per il mantenersi “più vicino alle 3 settimane per Pfizer e 4 settimane per Moderna”.

Sileri ha concluso invitando a partire per le vacanze estive dopo aver effettuato il ciclo completo delle vaccinazioni, onde evitare un’efficacia minore del vaccino. Commentando la scelta del Presidente De Luca, ha invece segnalato un possibile “eccesso di prudenza”, sostenendo che sia “giunto il momento di togliere la mascherina all’aperto, o meglio di spostarla in tasca. La porti sempre con te e dove c’è assembramento la usi: come si fa con gli occhiali da vista, quando devi leggere li metti”.