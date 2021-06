Parte col botto l’edizione di Wimbledon 2021. Stefanos Tsitsipas è stato eliminato da Tiafoe, esordio positivo per Djokovic

La pioggia che si è abbattuta su Londra fin dalle prime ore del mattino ha costretto gli organizzatori di Wimbledon a posticipare i match della prima giornata. Il primo a scendere in campo, sul campo centrale dotato di tetto, è stato il n.1 del mondo Novak Djokovic, che ha affrontato e battuto Draper.

L’esordio per il serbo è stato più difficile del previsto. Djokovic infatti ha dovuto recuperare un set di svantaggio, ma nei successivi 3 ha lasciato appena 5 game a Draper. La vera notizia del giorno è sicuramente la sconfitta di Stefanos Tsitsipas. Il greco, finalista al Roland Garros, nel suo esordio a Wimbledon è stato sconfitto al primo turno dall’americano Francis Tiafoe, che ha vinto nettamente 3-0.

Una brutta batosta per il greco, che nel 2018 aveva raggiunto il 4° turno, mentre nel 2019 ara stato sconfitto anche in quell’occasione al 1° turno. Oltre a Djokovic e Tsitsipas, in questa prima giornata sono impegnati anche Rublev e gli italiani Jannik Sinner, Cecchinato, Fognini, Travaglia e Seppi. Con l’eliminazione del greco, si aprono grandi chance per Bautista Agut, Shapovalov e De Minaur di arrivare in semifinale a Wimbledon.