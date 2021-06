Novak Djokovic vince per la seconda volta in carriera il Roland Garros battendo in finale Tsitsipas in rimonta al 5° set

Novak Djokovic è il Re di Parigi. Il serbo conquista il Roland Garros per la seconda volta in carriera rimontando in finale Tsitsipas al 5° set. Si tratta del 19° Slam vinto in carriera, uno in meno di Federer e Nadal. Con questa vittoria, diventa il primo tennista della storia ad aver vinto almeno due volte tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

Nulla da fare per Tsitsipas, alla sua prima finale in uno Slam. Il greco è andato avanti per 2-0, ma poi è stato travolto dalla rimonta di Djokovic, più abituato a giocare questo tipo di partite.

La sintesi della partita

Primo set equilibrato fino al 5-4, quando Djokovic prima salva un set point e poi strappa il servizio al greco. Sul 6-5 però sbaglia quattro colpi semplici, e cosi si va al tie-break. Tsitsipas va in vantaggio 5-1, Djokovic rimonta fino al 6-5, ma è il greco ad avere la meglio e a vincere il primo set. Nel 2° il serbo sembra accusare un calo fisico, non risponde più ai colpi dell’avversario e cede 6-2.

Dal 3° inizia la grande rimonta. Djokovic strappa a fatica il servizio a Tsitsipas e vola sul 6-2. Stessa cosa nel 4°, dove fa due volte il break e chiude con il medesimo punteggio. Più lottato il 5° set, dove Tsitsipas cede il servizio sul 2-1, ma riesce a rimanere in partita fino alla fine. Sul 5-4 annulla un match point a Djokovic, ma sul secondo il serbo chiude con un colpo al volo e alza le braccia al cielo.