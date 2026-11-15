Veronica Peparini a Verissimo: «Sono gelosa», le parole su Marina La Rosa e Andreas Muller

di Redazione ZON

In sintesi. Veronica Peparini, coreografa, ha ammesso di essere gelosa durante l’intervista a Verissimo, su Canale 5, sabato 14 novembre 2026. Rispondendo a Silvia Toffanin, ha parlato del marito Andreas Muller, concorrente del GF Vip, e di Marina La Rosa, definita «intelligente, in gamba». Per Peparini pesano di più i messaggi sui social.

I punti chiave Veronica Peparini ha detto a Verissimo, su Canale 5, sabato 14 novembre 2026: «Sono gelosa per carattere, sono possessiva».

Veronica Peparini ha definito Marina La Rosa «una donna sicuramente intelligente, in gamba» che nel programma «gioca e gioca bene».

Veronica Peparini ha dichiarato di fidarsi «ciecamente» del marito Andreas Muller, concorrente del Grande Fratello Vip.

Veronica Peparini ha detto che a pesarle di più sono i messaggi social di chi le scrive che il marito la tradirà nella Casa.

Veronica Peparini ha raccontato di una truffa telefonica che le ha lasciato 4 euro sul conto.

Veronica Peparini ha ammesso di essere gelosa a Verissimo, su Canale 5, sabato 14 novembre 2026, parlando del legame tra il marito Andreas Muller e Marina La Rosa al GF Vip.

«Sono gelosa per carattere, sono possessiva»

La coreografa ha risposto a una domanda diretta della conduttrice Silvia Toffanin sulla gelosia verso Andreas Muller, concorrente del Grande Fratello Vip. Ha risposto senza giri di parole:

«Io sono sincera e quindi devo dire che sono gelosa. Io sono gelosa per carattere, sono possessiva.»

Veronica Peparini ha spiegato che certe scene del marito la spiazzano sul momento. Poi, ragionandoci, dice di ritrovare la misura delle cose.

«Lì per lì li vedo e mi viene proprio magari… mi dico: “Oddio!”. Poi ci ragiono e trovo la ragione nelle cose.»

Le parole misurate su Marina La Rosa

Toffanin ha chiesto a Veronica Peparini cosa pensi di Marina La Rosa. Molti spettatori si aspettavano un elogio dell’amicizia nata nel reality, ma la coreografa ha scelto toni controllati.

Ha definito La Rosa «una donna sicuramente intelligente, in gamba» e ha detto che nel programma sta portando avanti il suo gioco. Ha aggiunto che è «un personaggio che sta bene in quel programma perché comunque gioca e gioca bene».

Di Andreas Muller ha detto che «è vero». Si è augurata che il marito sappia, dentro di sé, che quello è un gioco e che giocano tutti quanti.

Il peso dei messaggi sui social

Più che le immagini della Casa, a pesare a Veronica Peparini sono i messaggi che riceve online. Alcune persone le scrivono che il marito la tradirà nella Casa del GF Vip.

«Sai cosa mi pesa? Non tanto quello che io vedo. Mi pesa più quello che mi arriva addosso, perché comunque lo sai, no? Funziona così, i social, tutto, ti arrivano mille messaggi, mi scrivono, mi fanno le corna.»

La coreografa ha ribadito la fiducia nel marito: «Io mi fido ciecamente della persona che ho accanto e quello che ho costruito con lui». Ha chiuso con una frase netta: «Il gioco rimane dentro al Grande Fratello».

A chi le consiglia di aprire gli occhi, Veronica Peparini risponde di tenerli già ben aperti.

La truffa telefonica che le ha lasciato 4 euro sul conto

Nella stessa intervista Veronica Peparini ha raccontato di essere stata vittima di una truffa telefonica che le ha svuotato il conto, lasciandole 4 euro. A contattarla era una persona che si presentava come operatore della sua banca, mentre lei era impegnata e andava di corsa.

Ha capito di essere stata raggirata il giorno in cui doveva fare una sorpresa al marito nella Casa del GF Vip. Avrebbe voluto avvertirlo ma non poteva e, con ironia, ha detto che in quell’occasione gli avrebbe voluto dire di restare e vincere, visto che sul conto le erano rimasti solo 4 euro.

Domande frequenti Veronica Peparini è gelosa di Andreas Muller? Sì. A Verissimo, sabato 14 novembre 2026, Veronica Peparini ha detto: «Io sono gelosa per carattere, sono possessiva». Ha spiegato che certe scene del marito Andreas Muller la spiazzano sul momento, ma che poi ci ragiona e ritrova la misura delle cose. Cosa ha detto Veronica Peparini su Marina La Rosa? A Verissimo Veronica Peparini ha definito Marina La Rosa «una donna sicuramente intelligente, in gamba». Ha aggiunto che La Rosa è «un personaggio che sta bene in quel programma perché comunque gioca e gioca bene». Cosa pesa a Veronica Peparini del GF Vip? A Veronica Peparini pesano soprattutto i messaggi che riceve sui social, più delle immagini della Casa. Alcune persone le scrivono che il marito Andreas Muller la tradirà nel Grande Fratello Vip. Lei ribadisce di fidarsi ciecamente di lui. Cosa è successo a Veronica Peparini con la truffa telefonica? Veronica Peparini ha raccontato a Verissimo di essere stata vittima di una truffa telefonica che le ha svuotato il conto, lasciandole 4 euro. A contattarla era una persona che si presentava come operatore della sua banca, mentre lei era impegnata e andava di corsa. Quando ha parlato Veronica Peparini a Verissimo? Veronica Peparini è stata intervistata a Verissimo, su Canale 5, sabato 14 novembre 2026. A farle le domande è stata la conduttrice Silvia Toffanin.

Fonte: LaNostraTv · Biccy · Tutto.TV