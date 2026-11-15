Come sarà la Terra tra 250 milioni di anni: i quattro supercontinenti possibili

di Redazione ZON

In sintesi. Entro circa 250 milioni di anni i continenti della Terra potrebbero riunirsi in un unico supercontinente. I ricercatori hanno delineato quattro scenari: Novopangea, Pangea Proxima, Aurica e Amasia. La forma dei supercontinenti dipende dalla chiusura degli oceani: Pacifico, Atlantico o Artico. Uno studio su Nature Geoscience del 2023 ha simulato il clima di Pangea Proxima.

I punti chiave Novopangea si formerebbe tra circa 200 milioni di anni, con la scomparsa dell’Oceano Pacifico.

Pangea Proxima si formerebbe tra circa 250 milioni di anni, con la chiusura dell’Oceano Atlantico.

Con Pangea Proxima resterebbe abitabile per i mammiferi tra l’8% e il 16% delle terre emerse, secondo lo studio dell’Università di Bristol pubblicato su Nature Geoscience nel 2023.

Aurica renderebbe il pianeta più caldo di 3 °C, secondo il modello NASA ROCKE-3D.

Amasia, che si formerebbe tra circa 200 milioni di anni, in alcune configurazioni raffredderebbe il pianeta di quasi 4 °C e innescherebbe un’era glaciale di 100-150 milioni di anni.

Entro circa 250 milioni di anni i continenti potrebbero riunirsi in un unico supercontinente. I ricercatori hanno delineato quattro scenari: Novopangea, Pangea Proxima (detta anche Pangea Ultima), Aurica e Amasia.

Che cosa decide la forma dei continenti del futuro

L’aspetto delle terre emerse dipenderà soprattutto dalla chiusura degli oceani. Questa è legata alla formazione di nuove zone di subduzione, cioè aree in cui una placca scivola sotto un’altra e viene “inghiottita” nel mantello terrestre.

I quattro supercontinenti possibili a confronto

Scenario Cosa succede agli oceani Formazione stimata Novopangea Il Pacifico scompare Tra circa 200 milioni di anni Pangea Proxima L’Atlantico si chiude Tra circa 250 milioni di anni Aurica Si chiudono Atlantico e Pacifico Tra circa 250 milioni di anni Amasia L’Artico viene sigillato Tra circa 200 milioni di anni

Novopangea: l’Oceano Atlantico continua ad allargarsi, mentre il Pacifico si restringe fino a scomparire. Le Americhe si spostano verso occidente e si scontrano con l’Asia, mentre l’Oceania sale verso nord. Il supercontinente nascerebbe dalla parte opposta del globo rispetto alla vecchia Pangea.

Pangea Proxima: l’Atlantico smette di espandersi. Nuove zone di subduzione lungo le coste orientali delle Americhe “riavvolgerebbero” il processo che dalla Pangea portò ai continenti attuali. Alla fine l’Atlantico si chiuderebbe, lasciando solo un mare interno.

Aurica: si chiudono sia l’Atlantico sia il Pacifico, mentre l’Asia si spacca e dà vita a un nuovo oceano, il Pan-Asiatico. Ne nascerebbe un unico supercontinente equatoriale, che includerebbe anche l’Antartide.

Amasia: è lo scenario più nordico. Cinque continenti su sei si fonderebbero vicino al Polo Nord, mentre l’Antartide resterebbe isolata al Polo Sud. L’unione di America ed Eurasia sigillerebbe l’Oceano Artico, e l’equatore sarebbe occupato da un unico, immenso oceano.

Con Pangea Proxima il caldo renderebbe abitabile solo una piccola parte delle terre

Un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Università di Bristol ha simulato il clima di Pangea Proxima in uno studio pubblicato su Nature Geoscience nel 2023. Il punto di partenza è che il Sole, invecchiando, emetterà circa il 2,5% di radiazione in più.

Nello scenario dello studio di Bristol, l’entroterra sarebbe lontanissimo dal mare, che fa da “termostato”, e diventerebbe un deserto con escursioni termiche estreme. I vulcani, alimentati dalle collisioni tra placche, farebbero salire l’anidride carbonica da circa 400 parti per milione di oggi a oltre 600.

Il risultato sarebbero temperature diffuse tra 40 e 50 °C con umidità elevata, con picchi ancora più alti nelle zone tropicali. In queste condizioni resterebbe abitabile per i mammiferi soltanto una quota delle terre emerse compresa tra l’8% e il 16%.

Aurica sarebbe più calda di 3 °C, Amasia potrebbe raffreddare il pianeta di quasi 4 °C

Gli altri scenari sono stati analizzati con il modello NASA ROCKE-3D, che non tiene conto dell’aumento di anidride carbonica. Con Aurica, il pianeta risulterebbe più caldo di 3 °C.

In alcune configurazioni di Amasia, invece, il pianeta si raffredderebbe di quasi 4 °C. I continenti ammassati a nord impedirebbero al calore delle acque oceaniche di risalire dall’equatore.

Si formerebbero così enormi calotte glaciali, che riflettendo la luce solare raffredderebbero ulteriormente il pianeta. Ne seguirebbe una nuova era glaciale della durata di 100-150 milioni di anni.