Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle: la bulimia e il paragone con la madre

di Redazione ZON

In sintesi. Aurora Ramazzotti, concorrente di Ballando con le stelle, ha rivelato di aver sofferto di bulimia e di essersi odiata fino a farsi del male fisico. Aurora Ramazzotti indica come difficoltà maggiore il paragone costante con la madre. Subito dopo il racconto è scesa in pista con il maestro Nikita Perotti. Notizia di ZON.it del 15 novembre 2026.

I punti chiave Aurora Ramazzotti, concorrente di Ballando con le stelle, ha raccontato di aver sofferto di bulimia.

Aurora Ramazzotti ha indicato come difficoltà più grande il paragone costante con la madre, definito “un meccanismo molto malato”.

Aurora Ramazzotti ha detto che durante quel periodo la voce le andava via ogni giorno e stava iniziando a perdere i capelli.

Aurora Ramazzotti ha dichiarato che oggi conta soltanto il parere “dell’unica persona che conta davvero: me stessa”.

Aurora Ramazzotti è scesa in pista a Ballando con le stelle in coppia con il maestro Nikita Perotti.

Aurora Ramazzotti, concorrente di Ballando con le stelle, ha raccontato di aver sofferto di bulimia. Lo ha fatto nell’ultima puntata del programma, poco prima di ballare in coppia con Nikita Perotti.

Aurora Ramazzotti racconta il periodo in cui si è odiata

Aurora Ramazzotti ha detto di non essersi amata per moltissimo tempo e di essersi odiata “al punto da farmi del male fisico da sola”. Ha spiegato di aver sofferto perché tutti le dicevano che era brutta.

La difficoltà più grande, per Aurora Ramazzotti, è stata il paragone costante con la madre. Lo ha definito “un meccanismo molto malato”.

“La bulimia è stata la soluzione al problema è folle ma per me l’unica cosa importante era essere magra”

Così Aurora Ramazzotti ha descritto quel periodo. Ha aggiunto che stava male: “la voce mi andava via ogni giorno” e stava iniziando a perdere i capelli.

Aurora Ramazzotti ha raccontato anche di essersi sentita sbagliata. Secondo le sue parole non credeva di avere il diritto di provare quel dolore, perché era fortunata, era nata in quella famiglia e le era stato dato tutto.

Come Aurora Ramazzotti dice di aver ritrovato fiducia in se stessa

Aurora Ramazzotti ha detto che tutti vivono difficoltà e che a un certo punto bisogna elaborarle e parlarne con qualcuno. Per lei oggi conta soltanto il parere “dell’unica persona che conta davvero: me stessa”.

Dopo queste parole Aurora Ramazzotti è scesa in pista a Ballando con le stelle in coppia con il maestro Nikita Perotti.

Domande frequenti Cosa ha raccontato Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle? Aurora Ramazzotti ha raccontato di aver sofferto di bulimia. Ha detto di non essersi amata per moltissimo tempo e di essersi odiata “al punto da farmi del male fisico da sola”. Lo ha fatto poco prima di ballare in coppia con Nikita Perotti. Qual è stata la difficoltà più grande per Aurora Ramazzotti? Per Aurora Ramazzotti la difficoltà più grande è stata il paragone costante con la madre. Lo ha definito “un meccanismo molto malato”. Ha detto anche di essersi sentita sbagliata, perché non credeva di avere il diritto di provare quel dolore. Con chi ha ballato Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle? Aurora Ramazzotti ha ballato in coppia con il maestro Nikita Perotti. È scesa in pista subito dopo aver raccontato la sua esperienza con la bulimia. Quali conseguenze fisiche ha descritto Aurora Ramazzotti per la bulimia? Aurora Ramazzotti ha detto che stava male e che “la voce mi andava via ogni giorno”. Ha aggiunto che stava iniziando a perdere i capelli. Cosa ha detto Aurora Ramazzotti sul parlare delle proprie difficoltà? Aurora Ramazzotti ha detto che tutti vivono difficoltà e che a un certo punto bisogna elaborarle e parlarne con qualcuno. Oggi, per lei, conta soltanto il parere “dell’unica persona che conta davvero: me stessa”.

Fonte: LaNostraTv