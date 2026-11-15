Ballando con le Stelle al 27,6% di share, ma Tú sì que vales ha più spettatori

di Redazione ZON

In sintesi. Sabato 14 novembre 2026 Ballando con le Stelle su Rai1 ha chiuso al 27,6% di share con 2.817.000 spettatori. Tú sì que vales su Canale 5 ha fatto il 24,6% con 3.579.000 spettatori. Nella fascia di sovrapposizione delle due trasmissioni, dalle 21.25 alle 24.11, Canale 5 ha prevalso anche nello share: 24,82% contro 23,60%.

Aggiornamenti Aggiornamento del 15/11/2026 alle 12:07 Aggiornamento. Secondo i dati riportati da Super Guida TV il 15 novembre 2026, sabato 14 novembre 2026 Tú sì que vales ha vinto lo scontro diretto con Ballando con le Stelle anche nello share. Nella fascia di sovrapposizione, dalle 21.25 alle 24.11, il programma di Canale 5 ha ottenuto 3.583.000 spettatori e il 24,82% di share. Il programma concorrente si è fermato a 3.406.000 spettatori e al 23,60%. Tú sì que vales ha toccato picchi di oltre 4.528.000 spettatori e del 27,61% di share. Tra i 25-34enni ha raggiunto il 30% di share.

I punti chiave Ballando con le Stelle ha chiuso su Rai1 con il 27,6% di share e 2.817.000 spettatori il 14 novembre 2026.

Tú sì que vales ha ottenuto su Canale 5 il 24,6% di share e 3.579.000 spettatori.

Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.053.000 spettatori e il 23,4% di share nell’access prime time del 14 novembre 2026.

La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha raccolto 3.625.000 spettatori e il 20,9% di share nell’access prime time.

Amici su Canale 5 ha avuto 2.270.000 spettatori e il 20,8% di share nel pomeriggio del 14 novembre 2026.

Sabato 14 novembre 2026 Ballando con le Stelle ha chiuso al 27,6% di share su Rai1, con 2.817.000 spettatori, davanti al 24,6% di Tú sì que vales su Canale 5.

Il programma di Canale 5 ha però avuto più spettatori: 3.579.000 contro i 2.817.000 di Ballando con le Stelle. Dopo Tú sì que vales, Buonanotte ha raccolto 1.407.000 spettatori con il 21,2%.

Come è andata la prima serata di sabato 14 novembre 2026

Ballando con le Stelle è andato in onda su Rai1 dopo Ballando Tutti in Pista, che ha registrato 3.616.000 spettatori e il 21,2% di share. Per la settima puntata dello show, in onda alle 21.15, le anticipazioni indicavano Noemi Bocchi in testa alla classifica e Jimmy Ghione reduce da una vittoria al ballottaggio.

La tabella riassume i principali programmi della prima serata del 14 novembre 2026.

Programma Rete Spettatori Share Ballando con le Stelle Rai1 2.817.000 27,6% Tú sì que vales Canale 5 3.579.000 24,6% In Altre Parole La7 1.311.000 7,6% Animali fantastici – I crimini di Grindelwald Italia1 624.000 4,3% S.W.A.T. Rai2 615.000 3,8% Accordi & Disaccordi Nove 526.000 3,6% Nations League: Portogallo-Danimarca Tv8 492.000 2,9% Sapiens – Un solo pianeta Rai3 468.000 3,3% The Bourne Legacy Rete4 350.000 2,5%

Cosa hanno fatto le altre reti nella serata di sabato

Su La7 la prima parte di In Altre Parole ha raccolto 1.311.000 spettatori con il 7,6%. La seconda parte, In Altre Parole… Ancora, ha ottenuto 547.000 spettatori e il 4%.

Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta, condotto da Mario Tozzi, ha raggiunto 468.000 spettatori e il 3,3%. La puntata era intitolata «I dinosauri sono tra noi».

Access prime time e pomeriggio: i numeri di Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna e Amici

Nell’access prime time di sabato 14 novembre 2026 Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.053.000 spettatori e il 23,4% di share. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha ottenuto 3.625.000 spettatori e il 20,9%.

Nel pomeriggio dello stesso giorno Amici ha conquistato su Canale 5 2.270.000 spettatori, con uno share del 20,8%.

Domande frequenti Quanto share ha fatto Ballando con le Stelle il 14 novembre 2026? Ballando con le Stelle ha chiuso la serata del 14 novembre 2026 al 27,6% di share su Rai1. Gli spettatori sono stati 2.817.000. Quanti spettatori ha avuto Tú sì que vales il 14 novembre 2026? Tú sì que vales ha avuto 3.579.000 spettatori su Canale 5, con il 24,6% di share. Ha quindi superato Ballando con le Stelle negli spettatori, ma non nello share. Quanti spettatori ha fatto Affari Tuoi sabato 14 novembre 2026? Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.053.000 spettatori e il 23,4% di share. Nello stesso access prime time La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha ottenuto 3.625.000 spettatori e il 20,9%. Che ascolti ha fatto Amici il 14 novembre 2026? Nel pomeriggio del 14 novembre 2026 Amici ha conquistato su Canale 5 2.270.000 spettatori. Lo share è stato del 20,8%. Quanti spettatori ha avuto In Altre Parole su La7 il 14 novembre 2026? La prima parte di In Altre Parole su La7 ha raccolto 1.311.000 spettatori con il 7,6% di share. La seconda parte, In Altre Parole… Ancora, ha ottenuto 547.000 spettatori e il 4%.

Fonte: Davide Maggio · Zazoom Social News (Ballando con le Stelle, anticipazioni) · Zazoom Social News (Sapiens – Un solo pianeta)