Farouk Kassam: i 177 giorni del sequestro e la serie Rai con Marco Bocci

di Redazione ZON

In sintesi. Farouk Kassam fu rapito a sette anni in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992 e restò prigioniero per 177 giorni. La sua storia diventa la serie Rai «177 giorni. Il rapimento di Farouk», diretta da Carlo Carlei, con Marco Bocci nel ruolo del padre Fateh Kassam, in onda su Rai 1 e RaiPlay dal 16 novembre 2026.

I punti chiave Farouk Kassam aveva sette anni quando fu rapito in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992.

Il sequestro di Farouk Kassam è durato 177 giorni.

La serie «177 giorni. Il rapimento di Farouk» ha sei episodi da cinquanta minuti, distribuiti in tre serate: 16, 17 e 23 novembre 2026, su Rai 1 e RaiPlay.

La serie «177 giorni. Il rapimento di Farouk» è basata sul libro «Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento», scritto da Fateh Kassam con Marco Corrias.

Marco Bocci interpreta Fateh Kassam, mentre Leonardo Capuano interpreta Graziano Mesina.

Farouk Kassam aveva sette anni quando fu rapito in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992: restò prigioniero 177 giorni. Il 16 novembre 2026 la sua storia arriva su Rai 1 con la serie «177 giorni. Il rapimento di Farouk».

Che cosa accadde il 15 gennaio 1992 a casa Kassam

Un gruppo di uomini armati e mascherati fece irruzione nell’abitazione della famiglia Kassam, in Costa Smeralda. I rapitori portarono via Farouk davanti ai genitori, Fateh e Marion, e alla sorellina Nour. Il sequestro tenne l’Italia con il fiato sospeso per 177 giorni.

Come Farouk Kassam ricorda la prigionia nella grotta

Farouk Kassam trascorse gran parte della prigionia in una grotta, al buio, con la paura di essere ucciso. In un’intervista al Corriere della Sera ha ricordato l’oscurità assoluta, i rumori degli animali durante la notte e la sensazione che il tempo non passasse mai.

I rapitori mutilarono una parte dell’orecchio sinistro del bambino e la fecero arrivare ai genitori, per rafforzare le minacce legate alla richiesta di riscatto. Farouk Kassam ha detto di non avere ricordi nitidi dei momenti successivi all’operazione.

Oggi Farouk Kassam ha 42 anni, è sposato, ha una figlia e lavora nel settore degli investimenti immobiliari e finanziari, dividendosi tra diversi Paesi. Ha mantenuto un legame con la Sardegna.

Quanto è fedele la serie: cosa dicono regista e cast

La serie è basata sul libro «Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento», scritto dal padre Fateh Kassam con Marco Corrias. Il regista Carlo Carlei ha spiegato di aver distinto i fatti documentati dai passaggi affidati alla narrazione, lasciando aperti gli interrogativi irrisolti della vicenda.

La fiction segue i genitori durante i 177 giorni: l’attesa, le trattative, la preoccupazione per la figlia più piccola, le indagini e il lavoro dei giornalisti. Tra i personaggi c’è Pierpaolo Parodi, imprenditore gallurese e amico di Fateh Kassam, che fa da intermediario con Graziano Mesina. L’attore Andrea Tedde precisa che il personaggio è ispirato a una persona reale, la quale nella vita ha un altro nome.

Sul tema delle trattative le fonti non coincidono. Marco Bocci, che interpreta Fateh Kassam, descrive il personaggio così: «Contro tutto e tutti, senza mai trattare con i rapitori. Lo avrei fatto anche io». La presentazione della serie, invece, parla di trattative e di un intermediario con Graziano Mesina.

Chi recita e quando vedere «177 giorni» su Rai 1 e RaiPlay

La serie, diretta da Carlo Carlei, è una coproduzione Rai Fiction e Bim Produzione. Conta sei episodi da cinquanta minuti, distribuiti in tre serate, ed è stata presentata in anteprima alla XXI edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione «Freestyle».

Marco Bocci interpreta Fateh Kassam, Antonia Desplat veste i panni della madre Marion Bleriot e Filippo Papa è Farouk bambino. Nel cast ci sono anche Domenico Diele, Mauro Addis, Rosa Diletta Rossi, Enrico Inserra e Leonardo Capuano, che interpreta Graziano Mesina.

Serata Data Dove vederla Prima 16 novembre 2026 Rai 1 e RaiPlay Seconda 17 novembre 2026 Rai 1 e RaiPlay Terza 23 novembre 2026 Rai 1 e RaiPlay