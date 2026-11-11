ChiaroScuro su Netflix: trama, cast e la coppia Spollon-Lattanzi

di Redazione ZON

In sintesi. ChiaroScuro è una serie Netflix light crime in otto episodi, disponibile dall’11 novembre 2026. Racconta l’art advisor Cosmo Speranza, interpretato da Pierpaolo Spollon, che collabora con l’ispettore della Squadra Mobile di Roma Angelo Tiberi, interpretato da Andrea Lattanzi. La regia è di Jan Maria Michelini, la produzione di Lux Vide.

I punti chiave ChiaroScuro è disponibile su Netflix dall’11 novembre 2026 ed è composta da otto episodi.

Pierpaolo Spollon interpreta Cosmo Speranza, un art advisor capace di distinguere un’opera autentica da una contraffazione.

Andrea Lattanzi interpreta l’ispettore Angelo Tiberi, che lavora con la Squadra Mobile di Roma.

Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, produce ChiaroScuro, diretta da Jan Maria Michelini.

ChiaroScuro è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, prima del debutto su Netflix.

ChiaroScuro, la nuova serie Netflix con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi, è disponibile dall’11 novembre 2026. È un light crime in otto episodi ambientato nel mondo dell’arte, che unisce mistero, ironia e rapporti umani.

Di cosa parla ChiaroScuro e chi sono i due protagonisti

Pierpaolo Spollon interpreta Cosmo Speranza, un art advisor capace di distinguere un’opera autentica da una contraffazione anche attraverso il più piccolo dettaglio. Questa dote lo porta a collaborare con la Squadra Mobile di Roma.

Andrea Lattanzi interpreta l’ispettore Angelo Tiberi, che porta nelle indagini istinto, concretezza ed esperienza sul campo. Cosmo e Angelo vengono da mondi apparentemente inconciliabili, ma formano una squadra investigativa efficace.

A complicare le cose c’è un’indagine che coinvolge il passato di Cosmo e la morte di suo padre.

La serie è anche una buddy comedy: la scena del crimine si legge come un’opera d’arte e la verità si nasconde dietro falsi indizi, come davanti a un quadro contraffatto.

Il cast, la produzione e la presentazione alla Festa del Cinema di Roma

Accanto a Spollon e Lattanzi recitano Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi.

La serie è prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, e diretta da Jan Maria Michelini. Prima del debutto su Netflix è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle.

Dal provino con la camicia strappata all’intesa alla Bud Spencer e Terence Hill

Pierpaolo Spollon ha strappato la camicia ad Andrea Lattanzi durante il loro primo provino, mentre recitavano una scena. Lattanzi lo ha raccontato a Fred Film Radio il 6 novembre 2026.

I due attori si sono presentati al provino con la stessa energia irruenta, e il regista Jan Maria Michelini è intervenuto per calibrare i personaggi. Durante la lavorazione ci sono stati altri attriti: Lattanzi parla di «scontri», legati alla costruzione dei ruoli e alla gestione dei tempi comici.

Spollon è abituato a conquistare il pubblico con le battute più incisive, e in ChiaroScuro ha dovuto lasciare al collega il personaggio più esplosivo. «Ero molto geloso», ha detto, in quella che era una gelosia professionale e non una rivalità personale.

Superate le difficoltà, i due hanno trovato un’intesa che richiama quella di Bud Spencer e Terence Hill, coppia amata da entrambi. Netflix Italia ha puntato sulla loro complicità con un carosello su Instagram il 7 novembre 2026.

Le stranezze di Cosmo e il lato umano di Angelo

Cosmo Speranza si sveglia con la musica degli Aristogatti, non possiede un telefono e ha i capelli ossigenati. Spollon ammette di condividere con il personaggio l’incapacità di trattenere una battuta che gli sembra divertente.

L’attore racconta di aver fatto il verso della pecora ad Assisi, davanti a circa duecento suore vestite di bianco. «Hanno molto riso. La gente che ci guardava un po’ meno», dice Spollon.

Lattanzi indica come primo punto in comune con Angelo il tifo per la Roma: «C’è molto di me in Angelo, innanzitutto il fatto di tifare la Magica Roma». Più lontani da lui sono il lato burocratico della polizia e la terminologia tecnica, mentre sul piano umano dice di ritrovarsi molto nel personaggio.

Secondo Spollon, il rapporto tra i due personaggi nasce dalla complementarità. «Io vedo in lui una pace che lui pensa di non avere», dice a proposito di Angelo e del suo ambiente familiare, che considera un «cuscinetto» di sicurezza.

Vero e falso tra arte e intelligenza artificiale

Nell’intervista all’Adnkronos Spollon collega il tema della serie all’attualità: «Non sappiamo più che cosa è vero: è vero ciò che accade o quello che arriva alla gente?».

Lattanzi, nella stessa intervista, dice di guardare con preoccupazione all’evoluzione dell’intelligenza artificiale: «A me fa un po’ paura».

Domande frequenti Quando esce ChiaroScuro su Netflix? ChiaroScuro è disponibile su Netflix dall’11 novembre 2026. La serie è composta da otto episodi. Di cosa parla ChiaroScuro? ChiaroScuro è un light crime ambientato nel mondo dell’arte, che unisce mistero, ironia e rapporti umani. Cosmo Speranza, art advisor che smaschera i falsi, collabora con la Squadra Mobile di Roma. Un’indagine coinvolge il suo passato e la morte di suo padre. Chi sono gli attori di ChiaroScuro? I protagonisti di ChiaroScuro sono Pierpaolo Spollon, nel ruolo di Cosmo Speranza, e Andrea Lattanzi, nel ruolo dell’ispettore Angelo Tiberi. Nel cast ci sono anche Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi. Chi ha diretto e prodotto ChiaroScuro? ChiaroScuro è diretta da Jan Maria Michelini. La produzione è di Lux Vide, società del Gruppo Fremantle.