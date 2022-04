Don Matteo 13: anticipazioni quarta puntata in onda domani

Don Matteo 13: ecco cosa succederà nella quarta puntata della storica fiction, in onda domani 21 aprile 2022

Don Matteo 13: andrà in onda domani, giovedì 21 aprile 2021 alle 21:30 il quarto appuntamento con il prete più amato d’Italia. Ecco cosa succederà nell’episodio “Così lontani, così vicini” che vedrà l’attesissimo arrivo di Don Massimo. Come annunciato già da diversi mesi questo quarto episodio sarà l’ultimo con protagonista Terence Hill, che esce di scena dalla serie dopo 22 anni di trionfi. Un addio che senza ombra di dubbio renderà la puntata molto emozionante per chi segue la fiction da sempre.

A questo momento di massima importanza per le sorti della fiction, faranno da contorno altre vicende come quella di Marco, che dovrà fronteggiare una visita a sorpresa: quella del fratellastro Franco, con il quale ha da sempre avuto un rapporto conflittuale. Inizialmente, l’obiettivo di questa visita sembrerà quello di voler risanare il rapporto con Marco, ma presto la verità sarà un’altra. Franco potrebbe essere ritornato per fare luce sul caso di una parrocchiana di Don Matteo, che è stata assassinata.

Greta e Federico saranno sempre intimi e vicini, mentre anche Anna riceverà una visita inaspettata, quella del colonnello Lucio Valente. Come reagirà la nostra capitana? Infine, assisteremo a una sorprendente vicenda riguardante Cecchini, curiosamente legato a un caso letterario molto chiacchierato dalla città di Spoleto.

