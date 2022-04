Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 21 Aprile 2022: Toro carico

Ariete Il segno dell’Ariete oggi nonostante questa tensione che arriva dall’esterno regge bene. Ci sono state delle difficoltà nel corso degli ultimi giorni ma ci sarà un recupero a partire da sabato, l’importante è che ci stiamo avviando verso un periodo migliore visto che Giove sarà nel segno dal 10 maggio. Sarà possibile eccedere e finalmente si vedranno riconosciuti i propri meriti.

Toro Il segno del Toro in questa giornata di giovedì ha una bella carica positiva che può sviluppare sia per quanto riguarda l’amore che il lavoro. Se una persona vi ha messo da parte presi di renderà conto di aver fatto un grande errore. Non saranno pochi quelli che torneranno sui loro passi e nel tempi vi ringrazieranno per la vostra forza e capacità d’azione.

Gemelli Le giornate migliori di questa settimana sono quelle di sabato e domenica per cui cercate di organizzare qualcosa di piacevole. I sentimenti ultimamente sono stati un po’ spinosi e nella migliore delle ipotesi vissuti con distacco. In questo momento la cosa giusta da fare è parlare solo se necessario ed eventualmente affrontare questioni importanti a partire da sabato.

Cancro Il segno zodiacale del Cancro ogni tanto vive dei dubbi particolari. In genere cercate risposte che gli altri non cercano o a cui nessuno sa rispondere. E’ normale avere qualche momento di titubanza ma la giornata di oggi porta una profonda riflessione sulla vostra vita, su quello che dovete fare.

Leone Il Leone dovrebbe iniziare a guardare al periodo da Maggio in poi con grande entusiasmo perché ci sarà veramente una piccola o grande gratifica. Per il Leone superare un avversario o mantenere un patto o riuscire in caso di una sostituzione a fare ancora meglio è importante. I sentimenti vanno premiati per le coppie che si vogliono bene e tra Maggio e Agosto avranno via libera.

Vergine Il segno della Vergine sta dando da tempo il meglio di sé, forse è stato un po’ giù di corda e qualche questa giornata sembra un po’ faticosa perché state cercando di fare tante cose. Sapete benissimo che quando ci sono dei problemi è più utile affrontarli con rigore e logica piuttosto che con rabbia o agitazione. Il vostro istinto in amore per ora vi guida ed è già da qualche settimana che siete lontani fisicamente o mentalmente da qualcuno.

Bilancia Alla Bilancia l’astrologo chiede di resistere alla tentazione di buttare all’aria tutto e al contrario di cercare soluzioni a problemi presenti e passati. Non lasciate spazio all’orgoglio che spesso porta cattivi consigli. Nelle giornate di giovedì e venerdì molti nati del segno si sentiranno messi alle strette, avranno la netta sensazione che forse bisogna cedere qualcosa per ottenere serenità.

Scorpione Queste due giornate sono importanti, tra giovedì e venerdì abbiamo un cielo di forza che riguarda anche le relazioni interpersonali. Quando siete convinti di un amore o sapete di avere a che fare con delle persone che vi vogliono bene siete tranquilli. Le giornate di sabato e domenica potrebbero riportare alla luce qualche piccola mancanza nei legami.

Sagittario Il Sagittario è pronto alla grande liberazione, dal 10 maggio le stelle iniziano a procurarvi quella dose di coraggio, energia, di forza che sarà poi un tema dominante nelle prossime settimane. Bel cielo per chi deve affrontare un esame o vuole convalidare i suoi sforzi con un successo, ma anche per chi vuole amare.

Capricorno Capricorno queste 48 ore con la Luna nel segno sviluppano una serie di buone emozioni e si spera qualche risposta in più. Se avete una collaborazione che non funziona o c’è una società che non va o se vi sentite privati della vostra libertà, da maggio potrete dire stop alle provocazioni. Cerchiamo di sfruttare questa seconda parte della settimana che porta un vantaggio anche in amore.

Acquario Per l’Acquario il fine settimana è valido, anche perché la Luna sarà nel segno tra sabato e domenica per cui l’astrologo vi invita a programmare qualcosa di bello. In questo momento avete una grande voglia di fare e siete anche spinti da belle emozioni, come se poteste riuscire a realizzare un piccolo grande sogno. Il fine settimana parla di amori ritrovati e voglia di libertà.