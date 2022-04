Clamoroso Juve, Conte verso il ritorno?

Conte alla Juve. E’ questa l’indiscrezione rimbalzata da Sport Mediaset.

Secondo alcune indiscrezioni in casa Juventus ci sarebbe un ribaltone in atto. John Elkann starebbe meditando un cambiamento all’organigramma bianconero.

Vicini gli adii di Andrea Agnelli e Pavel Nedved, con un ritorno molto gradito: la stella Alex Del Piero. In caso di veridicità di queste news, naturalmente tutto porterebbe ad un cambio dell’allenatore.

C’è da dire che Max Allegri ha un contratto fino al 2025 che è particolarmente oneroso. Un suo eventuale esonero provocherebbe un danno per le casse societarie, già particolarmente malandate nonostante la forte proprietà alle spalle.

Fatto sta che, sempre secondo Sport Mediaset, il Psg vorrebbe provare l’affondo per l’allenatore toscano per il post Pochettino e la Juve potrebbe prevedere un clamoroso ritorno: Antonio Conte. In caso di nuovi sviluppi societari il tecnico salentino sarebbe ben disposto a tornare.