Bullismo: lo sport scende in campo per prevenire il fenomeno, importante progetto sulla tutela dei minori. Ecco di che cosa si tratta

BULLISMO: LO SPORT SCENDE IN CAMPO– Il bullismo è un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. Spesso le vittime si chiudono in loro stesse e non riescono a venirne fuori. Proprio per questo, come riportano anche i colleghi de “La Nazione”, in diretta social sulla pagina Facebook di Us Castelnuovo Garfagnana si è tenuto un progetto volto a sensibilizzare le persone sul fenomeno del bullismo.

“Noi dirigenti dell’Unione Sportiva Castelnuovo – spiega il presidente Dino Dini – da sempre siamo sensibili alle tematiche sociali e da questa stagione abbiamo avviato la procedura per il riconoscimento della Scuola Calcio Elite, in pratica la certificazione da parte della Figc del rispetto di determinati criteri e standard di gestione di una scuola calcio. Tra le tante iniziative da svolgere e le varie attività di formazione, c’è appunto l’importante progetto sulla tutela dei minori, al quale la società ha aderito”.

Il primo incontro si è svolto in Sala Suffredini, grazie alla gentile collaborazione di Stefania Vangelisti, psicologa del Consultorio della Valle del Serchio, Chiara Nannini (psicologa) e il dottor Franco Chierici. Sono inoltre intervenuti anche il presidente del Castelnuovo Dino Dini e il Sindaco Andrea Tagliasacchi. Tutti i presenti hanno voluto ringraziare Alvaro Pieroni, responsabile della scuola calcio del Castelnuovo e creatore del progetto. La diretta era aperta a tutti gli interessati e chiaramente ne seguiranno altre.

