Colpo di pistola contro un autonoleggio a Pastena: torna la paura in via Ricci

di Redazione ZON

Attimi di tensione ieri pomeriggio a Pastena, nella zona orientale di Salerno, dove un colpo d’arma da fuoco è stato esploso contro un autonoleggio situato in via Ricci.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha riacceso la preoccupazione dei residenti, già scossi da un precedente caso avvenuto lo scorso 21 settembre, giorno di San Matteo. In quell’occasione, i Carabinieri erano intervenuti dopo il ritrovamento di un ordigno inerte, simile a una granata priva di spoletta, collocato proprio davanti alla saracinesca dell’attività.

Secondo quanto riportato anche dal quotidiano Il Mattino, al momento dello sparo nell’esercizio commerciale erano presenti dipendenti e clienti, circostanza che avrebbe potuto trasformare l’episodio in una tragedia.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, la Scientifica e i Carabinieri.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Salerno, che sta raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica e individuare l’autore del gesto.