Passaggio a livello di Baronissi, la sindaca Petta: “Situazione insostenibile, serve un intervento urgente”

di Redazione ZON

Riflettori puntati sul passaggio a livello a Baronissi, lungo la tratta ferroviaria Mercato San Severino – Salerno: stamattina la sindaca Anna Petta ha inviato una nota ufficiale alla Regione Campania, alla Commissione Trasporti, a Rete Ferroviaria Italiana e alla Prefettura di Salerno per denunciare i gravi disagi che quotidianamente vivono automobilisti e residenti: lunghe code, traffico paralizzato e sbarre abbassate per oltre venti minuti anche in assenza di passaggio del treno. Negli ultimi mesi, con la ripresa della circolazione ferroviaria, le segnalazioni si sono moltiplicate. In diversi punti del territorio, soprattutto nelle ore di punta, il traffico rimane completamente bloccato, creando disservizi, inquinamento e situazioni di pericolo. “I cittadini di Baronissi vivono un disagio ormai intollerabile – afferma la sindaca–Le attese ai passaggi a livello durano troppo, anche venti o trenta minuti, con conseguenze pesanti sulla mobilità e sulla qualità della vita. Abbiamo chiesto alla Regione e a RFI di intervenire con urgenza per installare sensori intelligenti e sistemi di monitoraggio che permettano di ridurre drasticamente questi tempi di chiusura impropri e prevenire guasti o anomalie”. “È fondamentale – aggiunge la prima cittadina – attivare un tavolo tecnico permanente tra Comune, Regione e RFI, per affrontare in maniera strutturale il problema e individuare soluzioni stabili, anche attraverso opere infrastrutturali alternative nei punti più critici. Baronissi ha diritto a una mobilità sicura, efficiente e rispettosa del tempo dei cittadini”.