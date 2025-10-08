di Redazione ZON

Baronissi, arrestato un uomo per detenzione illegale di armi: blitz dei Carabinieri su disposizione della Procura di Nocera Inferiore

BARONISSI. I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno tratto in arresto un uomo residente a Baronissi per detenzione illegale di armi e munizioni.

L’operazione è scattata nella mattinata del 1° ottobre 2025, a seguito di attività di indagine e controlli mirati sul territorio, volti al contrasto del possesso abusivo di armi da fuoco. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto armi detenute senza regolare autorizzazione e un quantitativo di munizioni di vario calibro.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, diretta dal Procuratore Capo, volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare la diffusione illecita di armi nel territorio provinciale.

Le indagini sono tuttora in corso per accertare la provenienza delle armi e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.