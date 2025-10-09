Oroscopo Branko oggi, 9 ottobre 2025: Capricorno, determinati e concreti, sapete muovervi con passo sicuro

Ariete La Luna calante in Toro vi dà la possibilità di rivedere con calma le vostre priorità. In amore la passione è forte, ma cercate equilibrio: non impuntatevi troppo. Nel lavoro, le trattative avanzano, ma serve pazienza.

Toro Giove e Venere sono vostri alleati: scaldano il cuore e vi donano fascino e dolcezza. Amicizie sincere e contatti piacevoli vi sostengono. In campo sentimentale qualcosa di interessante è in arrivo.

Gemelli Le idee fioccano, ma serve concentrazione per non disperdersi. Sul lavoro potete fare passi avanti se restate focalizzati sui progetti giusti. In amore, un incontro potrebbe sorprendere.

Cancro L’amore brilla e Giove vi sorregge: oggi potete riconnettervi con emozioni profonde. Nel lavoro, le tensioni che vi assillavano si attenuano, trovate soluzioni con la pazienza.

Leone Le stelle vi chiedono di gestire lo stress con saggezza: avete molte cose aperte, ma oggi siete più lucidi. In amore tornano il calore e il supporto. Sul lavoro, riprendete quanto rimasto indietro.

Vergine Comunicazione e persuasione sono in primo piano: potete convincere gli altri con le vostre parole. Progetti e collaborazioni acquistano stabilità. Anche in amore l’attrazione è forte.

Bilancia Il vostro benessere interiore si riflette all’esterno: vi sentite più sereni e brillanti. Le relazioni migliorano, i rapporti tornano a fluire. Sul lavoro, decidete senza rimandare.

Scorpione Giornata ambivalente: nuove opportunità si presentano nel lavoro, ma non fidatevi ciecamente di chi vi circonda. In amore, il vostro intuito vi guida. Parole pesate, fascino attivo.

Sagittario Qualche incertezza in più: valutate bene prima di decidere. In amore l’intensità non manca. Sul lavoro, la provocazione vi stimola, ma non correte troppo.

Capricorno Siete centrati e intuitivi, con Marte e Mercurio che vi aiutano a coniugare strategia e sensibilità. In amore potete dare risposte importanti. Sul lavoro, le proposte che attendete si fanno spazio.

Acquario Attenzione alle parole: le vostre idee sono vincenti, ma non è detto che gli altri siano pronti ad ascoltare. In amore un messaggio inatteso può cambiare la giornata. Meglio lasciare che le situazioni maturino.