La Nutella compie oggi 58 anni

Il 20 Aprile 1964, veniva commercializzato il primo barattolo di Nutella, messo a punto nello stabilimento Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo. La crema spalmabile più famosa al mondo, è nata da un’intuizione di Michele Ferrero, che la ideò per far fronte alla scarsità di cacao nel secondo Dopoguerra. Alla base della sua bontà, che ha conquistato e continua a conquistare grandi e piccini, il gusto dolce della nocciola piemontese e del gianduia.

Nel tempo, la Nutella è diventata un vero e proprio oggetto di culto, un cimelio della cultura pop celebrata al cinema (indimenticabile la scena in cui Nanni Moretti, depresso, la mangia direttamente dal barattolo, in musica (in “Destra-Sinistra” di Giorgio Gaber è posta in antitesi alla cioccolata svizzera considerata di destra) e in narrativa (“Nutella nutellae” è il libro “ode” alla crema spalmabile di Riccardo Cassini).

Non solo in Italia: la Nutella è un’icona anche a livello mondiale. Ogni anno, dal 2007, si celebra infatti, il World Nutella Day nato da un’idea della blogger americana Sara Rosso: in quest’occasione, milioni di buongustai si riversano sui social per celebrare il loro amore per la cioccolata, da gustare al cucchiaio o su una fetta di pane fresco, e scambiarsi ricette della felicità che da essa non possono prescindere.

La Nutella ha molti estimatori anche tra i Vip di casa nostra: se ne dichiarano “pazzi”, tra gli altri, il regista Ricky Tognazzi e due grandi sportivi come Alberto Tomba e Francesco Totti; perché va bene mantenere la linea, ma ogni tanto “lo sgarro” è salvifico.