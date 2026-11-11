Tale e Quale Show, vince Roberta Morise come Mia Martini

di Redazione ZON

In sintesi. Roberta Morise ha vinto la penultima puntata di Tale e Quale Show nei panni di Mia Martini, con 72 punti. La puntata è andata in onda l’11 novembre 2026 su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti e l’ospite Leonardo Pieraccioni. Seconda Selma con 61 punti come Whitney Houston. La finale è mercoledì 18 novembre 2026, anche in streaming su RaiPlay.

Aggiornamento del 12/11/2026 alle 05:06 Secondo Super Guida TV, la puntata dell’11 novembre 2026 è stata vinta da Roberta Morise nei panni di Mia Martini con 72 punti. Seconda Selma con 61 punti come Whitney Houston, terzo Max Paiella con 58. Seguono Maddalena Corvaglia con 50 e Vladimir Randazzo e Andrea Perroni a pari merito con 42. Stefano Meloccaro si ferma a 35. Super Guida TV riferisce anche che Carlo Conti ha svelato le imitazioni della finale di mercoledì 18 novembre 2026. Selma sarà Aretha Franklin e Morise sarà Annie Lennox. Perroni imiterà Antonello Venditti, Paiella Frank Sinatra e Meloccaro Roberto Vecchioni. Aggiornamenti Aggiornamento del 11/11/2026 alle 09:11 Aggiornamento dell’11 novembre 2026. Secondo Today, dopo sette puntate la classifica generale di Tale e Quale Show 16 è apertissima. Selma Ezzine guida con 456 punti, ma Roberta Morise è seconda a soli 2 punti, con 454. Seguono Andrea Perroni con 429, Stefano Meloccaro con 375 e Max Paiella con 358. Nella settima puntata Meloccaro aveva vinto con 92 punti, davanti a Morise (87, nei panni di Noemi) e a Paiella (68, come Phil Collins). Today precisa inoltre che la finale è in programma la settimana successiva e che il voto social assegna 5, 3 e 1 punto aggiuntivo alle tre esibizioni più apprezzate.

I punti chiave Tale e Quale Show trasmette la penultima puntata mercoledì 11 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti.

Leonardo Pieraccioni è l’ospite speciale e si affianca ai 3 giudici fissi: Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio.

Selma, prima nella classifica generale di Tale e Quale Show, imita Whitney Houston.

Stefano Meloccaro, che nella puntata precedente aveva vinto come Bruno Lauzi, imita Pippo Franco.

Flavio Insinna imita Fiona e Gabriele Cirilli imita Cenerentola.

Attenzione: spoiler. L’11 novembre 2026 Tale e Quale Show va in onda con la penultima puntata: Leonardo Pieraccioni è l’ospite speciale e Selma imita Whitney Houston.

Carlo Conti conduce la penultima puntata di Tale e Quale Show il mercoledì sera su Rai 1. La classifica resta aperta e i concorrenti hanno ancora una occasione per guadagnare posizioni e puntare al titolo di Campione di Tale e Quale Show 16.

Selma difende il primo posto con Whitney Houston

Selma è in testa alla classifica generale di Tale e Quale Show e nella penultima puntata interpreta Whitney Houston. Per lei è un’altra grande voce internazionale da portare sul palco.

Stefano Meloccaro, che nella puntata precedente aveva vinto nei panni di Bruno Lauzi, questa volta imita Pippo Franco.

Chi imita chi nella penultima puntata di Tale e Quale Show

Concorrente Imitazione Jasmine Carrisi Madonna Maddalena Corvaglia Marcella Bella Roberta Morise Mia Martini Paola Perego Iva Zanicchi Anna Pettinelli Jessica Rabbit Selma Whitney Houston Stefano Meloccaro Pippo Franco Max Paiella Michele Zarrillo Andrea Perroni Gipsy Kings Vladimir Randazzo Domenico Modugno Flavio Insinna Fiona Gabriele Cirilli Cenerentola

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli formano una coppia fiabesca: il primo veste i panni di Fiona, il secondo quelli di Cenerentola.

Leonardo Pieraccioni si aggiunge ai tre giudici fissi

L’ospite speciale della penultima puntata di Tale e Quale Show è Leonardo Pieraccioni. L’attore e regista toscano è amico di vecchia data di Carlo Conti e per una sera si affianca ai giudici Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio.

I tre giudici fissi e Pieraccioni valutano le interpretazioni in base alla somiglianza con gli artisti originali e alla capacità di riprodurne voce e atteggiamenti. Il pubblico da casa può sostenere i concorrenti preferiti attraverso i profili social ufficiali del programma, su Instagram, Facebook e X.

Dove vedere la puntata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

La penultima puntata di Tale e Quale Show va in onda mercoledì 11 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1. Lo streaming è disponibile su RaiPlay, dove si possono recuperare anche le puntate precedenti.

Domande frequenti Quando va in onda la penultima puntata di Tale e Quale Show? La penultima puntata di Tale e Quale Show va in onda mercoledì 11 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1. Il programma è condotto da Carlo Conti. Chi è l’ospite speciale di Tale e Quale Show l’11 novembre 2026? L’ospite speciale è Leonardo Pieraccioni, attore e regista toscano e amico di vecchia data di Carlo Conti. Per una sera si affianca ai giudici Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Chi imita Selma nella penultima puntata di Tale e Quale Show? Selma imita Whitney Houston. Selma è in testa alla classifica generale di Tale e Quale Show e difende il primo posto in questa puntata. Dove vedere Tale e Quale Show in streaming? Tale e Quale Show è disponibile in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma si possono recuperare anche le puntate precedenti. Chi imita Pippo Franco a Tale e Quale Show? Pippo Franco è imitato da Stefano Meloccaro nella penultima puntata. Meloccaro aveva vinto la puntata precedente nei panni di Bruno Lauzi.

Fonte: DiLei