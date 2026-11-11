My Sweet Lie, puntata 11 novembre 2026: Rafet mostra la foto a Berrin
In sintesi. Nella puntata di My Sweet Lie dell’11 novembre 2026, l’episodio 73 della serie turca, Rafet va da Berrin e le mostra in lacrime una fotografia che ha trovato. Berrin racconta a Rafet come è andata via di casa. L’episodio è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
I punti chiave
- Nella puntata dell’11 novembre 2026 di My Sweet Lie, Rafet mostra in lacrime una fotografia a Berrin.
- La puntata di My Sweet Lie dell’11 novembre 2026 è l’episodio 73 della serie.
- Berrin racconta a Rafet come è andata via di casa, e Rafet ascolta la versione dei fatti di Berrin.
- My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) ha un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
- Secondo le anticipazioni dell’episodio del 12 novembre 2026, Suna e Saniye scoprono la verità su Berrin.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di My Sweet Lie dell’11 novembre 2026, Rafet va da Berrin e le mostra, in lacrime, una fotografia che ha trovato. I due finalmente si parlano.
Berrin racconta a Rafet come è andata via di casa. Nella puntata Rafet ascolta la sua versione dei fatti.
Dove rivedere la puntata 73 di My Sweet Lie
La puntata di mercoledì 11 novembre 2026, che è l’episodio 73, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) è una serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu. Un nuovo episodio viene pubblicato ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Cosa succede nella puntata del 12 novembre
Secondo le anticipazioni dell’episodio del 12 novembre 2026, Suna e Saniye scoprono la verità su Berrin.
Domande frequenti
Cosa succede nella puntata di My Sweet Lie dell’11 novembre 2026?
Rafet va da Berrin e le mostra, in lacrime, una fotografia che ha trovato. Rafet e Berrin finalmente si parlano e Berrin racconta a Rafet come è andata via di casa. Rafet ascolta la versione dei fatti di Berrin.
Dove vedere in streaming My Sweet Lie?
My Sweet Lie è disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. La puntata dell’11 novembre 2026, che è l’episodio 73, si può vedere sulla stessa piattaforma.
Ogni quanto esce un nuovo episodio di My Sweet Lie?
Un nuovo episodio di My Sweet Lie viene pubblicato ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Gli episodi escono in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Chi sono gli attori di My Sweet Lie?
My Sweet Lie, titolo originale Benim Tatlı Yalanım, è una serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu.
Cosa succede nella puntata di My Sweet Lie del 12 novembre 2026?
Secondo le anticipazioni dell’episodio del 12 novembre 2026, Suna e Saniye scoprono la verità su Berrin.
Fonte: Mediaset Infinity · Super Guida TV · Mediaset Infinity
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