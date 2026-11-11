Beautiful, anticipazioni 11 novembre 2026: chi aiuta Ridge?

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Beautiful di mercoledì 11 novembre 2026, in onda su Canale 5 tra le 13.50 e le 14, Brooke è l’alleata di Ridge per riprendersi la Forrester Creations. Brooke ha accettato di diventare amministratrice delegata della Forrester Creations per convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy.

I punti chiave Beautiful va in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13.50 e le 14, anche mercoledì 11 novembre 2026.

Brooke è l’alleata di Ridge per riprendersi la Forrester Creations.

Brooke ha accettato di diventare amministratrice delegata della Forrester Creations per convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy.

Brooke ha chiesto a Zende di mantenere il segreto sul proprio piano.

Zende ammette a Hope di essere combattuto tra l’amore per il proprio lavoro e la fedeltà alla famiglia.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Beautiful di mercoledì 11 novembre 2026 l’alleato di Ridge per riprendersi la Forrester Creations è Brooke. Ha accettato di diventare amministratrice delegata dell’azienda per convincere Carter a restituirla a Ridge, Eric e Steffy.

Dove e quando vedere Beautiful l’11 novembre 2026

Beautiful va in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13.50 e le 14, e l’appuntamento dell’11 novembre 2026 rispetta lo stesso orario.

La soap opera è in onda in Italia dal 1990. È stata creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell ed è girata a Los Angeles, presso i Sunset Las Palmas Studios.

Il piano di Brooke per far tornare la Forrester a Ridge, Eric e Steffy

Brooke ha scelto di assumere il ruolo di amministratrice delegata della Forrester Creations per puntare a un obiettivo preciso: convincere Carter a ridare l’azienda a Ridge, Eric e Steffy.

Per non compromettere il piano, Brooke ha chiesto a Zende di mantenere il segreto. Nella puntata dell’11 novembre 2026 Zende ripensa a quella confidenza.

Zende è diviso tra il lavoro e la fedeltà alla famiglia

Hope vede Zende pensieroso e capisce che ha dei dubbi. Zende le ammette di essere combattuto tra l’amore per il proprio lavoro e la fedeltà alla famiglia.

Hope lo rassicura: secondo lei la Forrester Creations è in buone mani con lei e con Carter. Poi gli chiede di concedere una possibilità alla nuova gestione.

Domande frequenti A che ora va in onda Beautiful l’11 novembre 2026? Beautiful va in onda su Canale 5 ogni giorno tra le 13.50 e le 14. L’appuntamento dell’11 novembre 2026 rispetta lo stesso orario. Chi aiuta Ridge a riprendersi la Forrester Creations? Nella puntata di Beautiful dell’11 novembre 2026 l’alleata di Ridge è Brooke. Brooke ha accettato di diventare amministratrice delegata della Forrester Creations per convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy. Perché Zende è diviso in Beautiful l’11 novembre 2026? Brooke ha chiesto a Zende di mantenere il segreto sul suo piano per la Forrester Creations. Zende confida a Hope di essere combattuto tra l’amore per il proprio lavoro e la fedeltà alla famiglia. Dove viene girata Beautiful e chi l’ha creata? Beautiful è girata a Los Angeles, presso i Sunset Las Palmas Studios. La soap opera è stata creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell ed è in onda in Italia dal 1990.

Fonte: Libero