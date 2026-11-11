Lorella Cuccarini a Non lo faccio X Moda: Pecchia, Stabile e la stima per Celentano

di Redazione ZON

In sintesi. Lorella Cuccarini, docente di danza di Amici 26, ha indicato Alessia Pecchia, protagonista di Amici 24, e Giulia Stabile come le ballerine del talent più amate. Ospite del podcast Non lo faccio X Moda di Giulia Salemi, ha definito la collega Alessandra Celentano «una vera istituzione» del programma.

I punti chiave Lorella Cuccarini è docente di danza della ventiseiesima edizione di Amici, Amici 26.

Lorella Cuccarini ha risposto con due nomi alla domanda sulle concorrenti di Amici che hanno lasciato più il segno: Alessia Pecchia, protagonista di Amici 24, e Giulia Stabile.

Maria De Filippi ha scelto Giulia Stabile come co-conduttrice del backstage di Tú sí que vales, programma del sabato sera di Canale 5.

Rosalia ha chiamato Giulia Stabile a danzare al suo fianco durante il Lux Tour.

Lorella Cuccarini ha definito Alessandra Celentano, docente di danza classica, «una vera istituzione» di Amici.

Lorella Cuccarini, docente di danza di Amici 26, ha indicato Alessia Pecchia e Giulia Stabile tra le ballerine del talent più amate. Ha anche definito la collega Alessandra Celentano «una vera istituzione» del programma. Lo ha detto ospite del podcast Non lo faccio X Moda di Giulia Salemi.

Il questionario lampo di Giulia Salemi: da Maria De Filippi a Luciana Littizzetto

Giulia Salemi chiede alle ospiti del suo podcast un giro di opinioni rapide su personaggi dello spettacolo italiano. Lorella Cuccarini, che per la ventiseiesima edizione di Amici è tornata al ruolo di docente di danza, ha speso parole di elogio per Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto.

Poi è arrivata la domanda sulle concorrenti di Amici che hanno lasciato più il segno. Lorella Cuccarini l’ha giudicata «difficilissima» e ha risposto con due nomi: Alessia Pecchia, protagonista di Amici 24, e Giulia Stabile.

Perché Lorella Cuccarini è contenta per Giulia Stabile

Giulia Stabile è stata scelta da Maria De Filippi come co-conduttrice del backstage di Tú sí que vales, programma del sabato sera di Canale 5. La ballerina è stata poi chiamata da Rosalia a danzare al suo fianco durante il recente Lux Tour.

Su questo percorso Lorella Cuccarini ha commentato: «Sono tanto felice per lei».

La stima di Lorella Cuccarini per Alessandra Celentano

Al tavolo dei professori di Amici le scintille ogni tanto non mancano. Lorella Cuccarini conferma però la stima professionale per Alessandra Celentano, docente di danza classica.

Quando Giulia Salemi le ha chiesto chi fosse il docente più amato di Amici, Lorella Cuccarini ha citato subito Alessandra Celentano. La risposta è stata: «una vera istituzione».

Domande frequenti Quali sono le ballerine di Amici più amate secondo Lorella Cuccarini? Lorella Cuccarini ha indicato due nomi: Alessia Pecchia, protagonista di Amici 24, e Giulia Stabile. Ha definito la domanda «difficilissima» e ha risposto durante il questionario lampo del podcast Non lo faccio X Moda di Giulia Salemi. Cosa pensa Lorella Cuccarini di Alessandra Celentano? Lorella Cuccarini conferma la stima professionale per Alessandra Celentano, docente di danza classica di Amici. Alla domanda di Giulia Salemi sul docente più amato del programma ha citato subito Alessandra Celentano, definendola «una vera istituzione». In quale podcast ha parlato Lorella Cuccarini? Lorella Cuccarini è stata ospite del podcast Non lo faccio X Moda di Giulia Salemi. Giulia Salemi propone alle ospiti un giro di opinioni rapide su personaggi dello spettacolo italiano. Cosa ha fatto Giulia Stabile dopo Amici? Giulia Stabile è stata scelta da Maria De Filippi come co-conduttrice del backstage di Tú sí que vales, programma del sabato sera di Canale 5. È stata poi chiamata da Rosalia a danzare al suo fianco durante il Lux Tour. Chi ha elogiato Lorella Cuccarini nel questionario di Giulia Salemi? Lorella Cuccarini ha speso parole di elogio per Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto. Ha poi citato Alessia Pecchia, Giulia Stabile e Alessandra Celentano.

Fonte: Cosmopolitan