Paolo Bonolis conferma la storia con Carola Moroni: chi è lei

di Redazione ZON

In sintesi. Il conduttore Paolo Bonolis, 65 anni, ha confermato in una nota pubblicata su Instagram di frequentare Carola Moroni, 32 anni, laureata in Informatica e tentatrice a Temptation Island nel 2023. Nel post Bonolis parla di «un periodo sereno e felice» e dei rapporti con l’ex moglie Sonia Bruganelli, 52 anni.

I punti chiave Paolo Bonolis, 65 anni, ha confermato su Instagram di frequentare Carola Moroni, 32 anni.

Carola Moroni è originaria dei Castelli Romani, è laureata in Informatica e lavora nel settore digitale e tech.

Carola Moroni ha partecipato a Temptation Island, il reality di Canale 5, come tentatrice nell’estate del 2023.

Sonia Bruganelli, 52 anni ed ex moglie di Paolo Bonolis, ha un compagno che Bonolis apprezza e, secondo lui, apprezza molto Carola Moroni.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono sposati nel 2002, hanno tre figli e il matrimonio è finito ufficialmente nel giugno 2023, dopo ventuno anni.

Paolo Bonolis, 65 anni, ha confermato con una nota su Instagram di frequentare Carola Moroni, 32 anni. Il conduttore lo ha fatto dopo giorni di indiscrezioni sulla sua vita privata e parla di «un periodo sereno e felice».

Cosa ha scritto Paolo Bonolis nel suo post su Instagram

Bonolis ha aperto la nota con queste parole: «Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale». Ha aggiunto di voler condividere «un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli».

Su Carola Moroni il conduttore scrive: «Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli». Il nome di Moroni circolava sui giornali da diversi giorni.

«È un periodo sereno e felice, a dispetto di certi spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra.» (Paolo Bonolis)

Chi è Carola Moroni, la nuova compagna del conduttore

Carola Moroni ha 32 anni ed è originaria dei Castelli Romani. È laureata in Informatica e lavora nel settore digitale e tech.

Nell’estate del 2023 Moroni ha partecipato a Temptation Island, il reality di Canale 5, nel ruolo di tentatrice. Dopo quell’esperienza ha scelto di non inseguire il mondo dello spettacolo e di mantenere un profilo riservato.

Tra le sue passioni ci sono lo sport, in particolare l’arrampicata, e i viaggi.

Cosa dice Bonolis del rapporto con Sonia Bruganelli

Nel post Paolo Bonolis parla anche dell’ex moglie Sonia Bruganelli, 52 anni. Scrive: «Sonia ha un compagno che apprezzo […] e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola».

Il conduttore respinge le ricostruzioni di tensioni circolate nei giorni scorsi: «La realtà è molto più semplice di quanto qualcuno voglia raccontare: amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro». E aggiunge: «Non ci sono misteri, tensioni o retroscena da svelare».

Chiude con una battuta: «E se proprio vi piacciono le fantasie, vi consiglio Le cronache di Narnia o, ancora meglio, la saga de La torre nera di Stephen King. Almeno lì la fantasia è dichiarata, ed è anche scritta molto bene». Il post si conclude con l’incipit del romanzo di King: «The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed».

Da dove arriva il rapporto con Bruganelli: il divorzio del giugno 2023

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono sposati nel 2002. Il matrimonio è finito ufficialmente nel giugno 2023, dopo ventuno anni, e dalla coppia sono nati tre figli.

All’epoca i due avevano spiegato in una lunga intervista congiunta di voler mantenere il rispetto e l’affetto reciproci e di voler proseguire le collaborazioni di lavoro. Il post di Bonolis ribadisce proprio questo punto.

Domande frequenti Chi è Carola Moroni? Carola Moroni ha 32 anni ed è originaria dei Castelli Romani. È laureata in Informatica e lavora nel settore digitale e tech. Paolo Bonolis ha confermato su Instagram di frequentarla. Quanti anni hanno Paolo Bonolis e Carola Moroni? Paolo Bonolis ha 65 anni e Carola Moroni ne ha 32. Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis, ne ha 52. Carola Moroni ha partecipato a Temptation Island? Sì, Carola Moroni ha partecipato a Temptation Island, il reality di Canale 5, nell’estate del 2023 nel ruolo di tentatrice. Dopo quell’esperienza ha scelto di non inseguire il mondo dello spettacolo e di mantenere un profilo riservato. Cosa ha scritto Paolo Bonolis su Sonia Bruganelli nel post su Instagram? Paolo Bonolis ha scritto che Sonia Bruganelli ha un compagno che apprezza e che lei apprezza molto Carola Moroni. Ha aggiunto che con l’ex moglie ama i figli, vive per loro e continua a collaborare serenamente anche sul lavoro, senza «misteri, tensioni o retroscena da svelare». Quando hanno divorziato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono sposati nel 2002. Il matrimonio è finito ufficialmente nel giugno 2023, dopo ventuno anni, e dalla coppia sono nati tre figli.