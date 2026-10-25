Tú sí que vales, 24 ottobre 2026: la mano stretta e il bacio chiesto al mago, i gesti di Paolo Bonolis per la figlia Silvia

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Tú sí que vales andata in onda su Canale 5 sabato 24 ottobre 2026, Paolo Bonolis ha tenuto stretta la mano della figlia Silvia durante l’esibizione dei Musikè di classe e ha chiesto all’illusionista britannico Rafferty Coope, 17 anni, di andare a dare un bacio a Silvia Bonolis, presente in studio.

I punti chiave Paolo Bonolis ha tenuto stretta la mano della figlia Silvia durante l’esibizione dei Musikè di classe, gruppo di giovani artisti con disabilità, nella puntata di Tú sí que vales del 24 ottobre 2026 su Canale 5.

Paolo Bonolis ha chiesto all’illusionista britannico Rafferty Coope, 17 anni e già visto a Britain’s Got Talent: «Puoi fare un’altra magia bellissima? Vai a dare un bacio a mia figlia».

Maria De Filippi, conduttrice e giudice di Tú sí que vales, si è seduta in diversi momenti accanto a Silvia Bonolis per seguire con lei le esibizioni.

La puntata di Tú sí que vales del 24 ottobre 2026 ha decretato 2 nuovi finalisti, che si aggiungono agli artisti qualificati nelle settimane precedenti.

Il cantante Marco Mengoni, ospite della puntata del 24 ottobre 2026, ha sfidato Maria De Filippi in un lip sync nei panni di Adriano Celentano, mentre Maria De Filippi ha interpretato Raffaella Carrà.

Nella puntata di Tú sí que vales andata in onda sabato 24 ottobre 2026 su Canale 5, il conduttore Paolo Bonolis ha messo da parte l’ironia. Accanto a lui, in studio, c’era la figlia Silvia.

La mano stretta durante l’esibizione dei Musikè di classe

Il primo momento è arrivato con i Musikè di classe, un gruppo di giovani artisti con disabilità che ha portato sul palco di Tú sí que vales un numero musicale. Durante l’esibizione Paolo Bonolis ha preso la mano della figlia Silvia e l’ha tenuta stretta, restandole vicino senza commenti.

Paolo Bonolis è noto al pubblico televisivo per le battute e per il ritmo con cui guida la scena. Nella puntata del 24 ottobre 2026 il conduttore ha lasciato spazio a un gesto silenzioso, rivolto soltanto alla figlia.

La richiesta di Bonolis al giovane illusionista Rafferty Coope

Il secondo momento riguarda Rafferty Coope, artista britannico di 17 anni già visto a Britain’s Got Talent. Sul palco di Tú sí que vales il ragazzo ha proposto un numero che unisce musica e illusionismo.

Silvia Bonolis ha seguito con particolare attenzione l’esibizione di Rafferty Coope. Paolo Bonolis se n’è accorto e si è rivolto direttamente al giovane artista:

«Puoi fare un’altra magia bellissima? Vai a dare un bacio a mia figlia».

Anche Maria De Filippi, conduttrice e giudice del programma, ha dedicato attenzioni a Silvia Bonolis. In diversi momenti della registrazione Maria De Filippi si è seduta accanto alla ragazza per seguire con lei le esibizioni.

Una famiglia che ha scelto di raccontarsi con misura

Il legame tra Paolo Bonolis e la figlia Silvia è stato raccontato più volte da Sonia Bruganelli, madre della ragazza. Negli anni Sonia Bruganelli ha parlato pubblicamente delle difficoltà affrontate dalla famiglia dopo la nascita di Silvia.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono separati. Secondo quanto ricostruito, i due hanno continuato a condividere la cura e l’affetto per i figli anche lontano dalle telecamere.

Cos’altro è successo nella puntata del 24 ottobre 2026

La puntata di Tú sí que vales del 24 ottobre 2026 ha decretato due nuovi finalisti, che si aggiungono agli artisti qualificati nelle settimane precedenti. I nomi dei due finalisti non sono indicati nel materiale disponibile.

Il cantante Marco Mengoni è stato ospite della serata. Marco Mengoni e Maria De Filippi si sono sfidati in un lip sync, trasformandosi rispettivamente in Adriano Celentano e Raffaella Carrà.

Il Dream Ballet Studio ha ballato sulle note di «Sogna, ragazzo sogna». Il gruppo ha dedicato la coreografia al proprio coreografo, Gianmario Mastanti, raccontandone un periodo difficile. Sabrina Ferilli, giudice del programma, è apparsa visibilmente commossa.

Tú sí que vales prosegue il sabato sera su Canale 5 verso la finale, con i finalisti già selezionati in attesa delle prossime qualificazioni.

Domande frequenti Cosa ha fatto Paolo Bonolis per la figlia Silvia a Tú sí que vales? Nella puntata di Tú sí que vales del 24 ottobre 2026 su Canale 5, Paolo Bonolis ha tenuto stretta la mano della figlia Silvia durante l’esibizione dei Musikè di classe. Paolo Bonolis ha poi chiesto all’illusionista Rafferty Coope di andare a dare un bacio a Silvia Bonolis. Chi è il mago che Bonolis ha mandato a salutare la figlia a Tú sí que vales? Il mago è Rafferty Coope, artista britannico di 17 anni già visto a Britain’s Got Talent, che a Tú sí que vales ha proposto un numero tra musica e illusionismo. Nella puntata del 24 ottobre 2026 Paolo Bonolis gli ha detto: «Puoi fare un’altra magia bellissima? Vai a dare un bacio a mia figlia». Chi era ospite a Tú sí que vales il 24 ottobre 2026? L’ospite della puntata di Tú sí que vales del 24 ottobre 2026 era il cantante Marco Mengoni. Marco Mengoni e Maria De Filippi si sono sfidati in un lip sync, trasformandosi rispettivamente in Adriano Celentano e Raffaella Carrà. Perché Sabrina Ferilli si è commossa a Tú sí que vales il 24 ottobre 2026? Sabrina Ferilli si è commossa durante l’esibizione del Dream Ballet Studio, che ha ballato sulle note di «Sogna, ragazzo sogna». Il gruppo ha dedicato la coreografia al proprio coreografo Gianmario Mastanti, raccontandone un periodo difficile. Quanti finalisti sono stati scelti a Tú sí que vales il 24 ottobre 2026? La puntata di Tú sí que vales del 24 ottobre 2026 ha decretato 2 nuovi finalisti, che si aggiungono agli artisti qualificati nelle settimane precedenti. Il programma prosegue il sabato sera su Canale 5 verso la finale.