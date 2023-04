Bonolis e Bruganelli si sono lasciati?

di Gaudieri Brunella

La notizia della separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata rivelata da Dagospia nel pomeriggio di oggi, ma sembra tuttavia che dovesse diventare ufficiale solo durante una puntata di “Verissimo” con Silvia Toffanin nel weekend del 15-16 febbraio.

Dalle prime notizie comparse sul web questo pomeriggio, sembrava che dopo 21 anni la coppia avesse avuto intenzione di dire basta. Già recenti le notizie secondo cui, i due vivono in case separate. Bonolis e la Bruganelli sono sposati dal 2002 e da questo matrimonio sono nati 3 figli, Silvia, Davide ed Adele. Complice del gossip inoltre un altro post apparso sui social nelle ultime ore dove si parlava del “tempo non servirebbe a migliorare le cose”.

In serata la coppia ha smentito ironicamente la notizia in un video, asserendo che ora non sanno più che fare davvero, se separarsi e dare voce alle notizie di siti ficcanaso circolate sul web o se mandare il sito stesso sul lastrico. Nel frattempo, ha affermato la coppia tra le più amate del mondo dello spettacolo, che ci avrebbero pensato perchè bisognava parlarne anche con la famiglia e i figli.

Insomma conclude Bonolis a proposito di queste fregnacce sui siti di notizie, “fatevi i fatti vostri”.