Cava de’ Tirreni, contributo inquilini morosi incolpevoli 2023

di Rita Milione

Il Servizio sociale del comune di Cava de’ Tirreni informa La Regione Campania ha approvato l’aggiornamento delle “Linee Guida regionali in materia di sostegno alla locazione” che tra l’altro disciplinano l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. In tal senso il comune di Cava de’ Tirreni, attraverso i servizi sociali, ha provveduto a pubblicare il bando completo.

Ai fini dell’accesso al contributo è necessario che il richiedente:

a) abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

c) sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);

d) sia residente da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;

e) abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.;

f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare.

I soggetti in possesso dei requisiti e condizioni dettagliati nell’ Avviso e relativo modello di domanda, pubblicati all’Albo pretorio del comune di Cava de’ Tirreni all’indirizzo: www.cittadicava.it, possono presentare domanda entro il termine del 31 dicembre 2023.