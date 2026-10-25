Bollo auto online: come pagarlo con pagoPA e app IO, anche a rate, passo passo

di Redazione ZON

In sintesi. In Italia il bollo auto si paga solo tramite la piattaforma pagoPA. A ottobre 2026 i canali online sono quattro: il servizio ACI pagoBollo (Bollonet) con SPID o CIE, l’app IO, l’home banking e i siti delle Regioni che offrono il servizio. Sull’app IO si paga l’avviso arrivato nei «Messaggi» oppure si usa «Inquadra» per leggere il codice QR dell’avviso.

I punti chiave Il bollo auto si paga solo tramite pagoPA. I canali online sono 4: il servizio ACI pagoBollo, l’app IO, l’home banking e i siti delle Regioni che offrono il servizio.

Il servizio ACI pagoBollo, su bollo.aci.it, richiede SPID o CIE. Calcola l’importo del bollo e mostra gli ultimi 4 pagamenti.

Il promemoria del bollo auto sull’app IO arriva solo a chi si registra almeno un mese prima della scadenza.

A ottobre 2026 il bollo auto pagato con pagoPA si può dividere con PayPal o con Klarna. PayPal offre 3 rate senza interessi o un finanziamento a 6, 12 o 24 mesi. Klarna offre 3 rate senza interessi o un finanziamento fino a 12 mesi.

Secondo la rivista ACI L’Automobile, il pagamento online del bollo sul servizio ACI non è disponibile per Calabria e Veneto.

Il bollo auto si paga solo tramite la piattaforma pagoPA. Online hai quattro strade: il servizio ACI pagoBollo (chiamato anche Bollonet), con accesso tramite SPID o CIE; l’app IO; l’home banking; i siti delle Regioni che offrono il servizio. Su IO paghi l’avviso che arriva nei «Messaggi», oppure usi «Inquadra» per leggere il codice QR di un avviso cartaceo o digitale. Poi scegli il metodo e premi «Paga».

Quali sono i canali online per pagare il bollo auto?

Agenzia delle Entrate e ACI indicano gli stessi canali. Tutti passano da pagoPA. La differenza sta nell’accesso e in cosa puoi pagare.

Canale Come accedi Cosa puoi fare Limiti pagoBollo / Bollonet (ACI) SPID o CIE Calcolare l’importo, pagare tramite pagoPA, vedere gli ultimi quattro pagamenti Solo se risiedi in una Regione o Provincia abilitata App IO SPID o CIE Pagare l’avviso ricevuto in app o un avviso pagoPA, ricevere promemoria e conferma Il promemoria arriva solo se ti registri almeno un mese prima della scadenza Home banking e servizi online dei PSP Credenziali della tua banca o del prestatore Pagare l’avviso pagoPA Il servizio si riconosce dai loghi CBILL o pagoPA Siti delle Regioni Dipende dalla Regione Pagare il bollo, dove il servizio è attivo Non tutte le Regioni lo offrono Sito pagoPA Nessuna app richiesta Pagare un avviso con QR o codici Ti serve l’avviso

Se preferisci pagare di persona, i canali fisici sono ATM abilitati, uffici postali, Delegazioni ACI, agenzie di pratiche auto collegate a pagoPA e punti vendita aderenti come SISAL, Lottomatica, Mooney e Banca 5.

Cosa serve per pagare il bollo online

SPID o CIE : servono per il servizio ACI e per l’app IO.

: servono per il servizio ACI e per l’app IO. L’avviso pagoPA , se paghi su IO con «Inquadra», sul sito pagoPA o in home banking. Ti servono il codice QR oppure il Codice Avviso e il Codice Fiscale Ente Creditore .

, se paghi su IO con «Inquadra», sul sito pagoPA o in home banking. Ti servono il codice QR oppure il e il . Un metodo di pagamento : quello che scegli dalla lista su IO o sul circuito pagoPA.

: quello che scegli dalla lista su IO o sul circuito pagoPA. L’app IO aggiornata, se vuoi pagare da smartphone.

Come pagare il bollo con IO se l’avviso arriva nei «Messaggi»

ACI e alcune Regioni mandano l’avviso direttamente nell’app. In questo caso non devi digitare nessun codice.

Apri il messaggio con l’avviso del bollo. In fondo premi «Paga», poi «Vai al pagamento». Scegli un metodo dalla lista e premi «Continua». Se richiesto, scegli chi gestirà il pagamento e premi «Continua». Premi «Paga». Segui le istruzioni per autorizzare il pagamento, per esempio dall’app della tua banca.

Come pagare con IO un avviso pagoPA cartaceo o digitale

Se l’avviso ti è arrivato per posta, per e-mail o lo hai scaricato, puoi pagarlo lo stesso da IO.

Apri l’app IO e accedi. Nel menu in basso premi «Inquadra». Inquadra il codice QR, carica l’avviso oppure inserisci a mano Codice Avviso e Codice Fiscale Ente Creditore. Scegli un metodo dalla lista e premi «Continua». Se possibile, scegli chi gestirà il pagamento e premi «Continua». Premi «Paga». Segui le istruzioni per autorizzare il pagamento.

Non trovi «Inquadra»?

Le pagine ufficiali di IO non usano tutte gli stessi nomi. La guida al pagamento indica «Inquadra» nel menu in basso; un’altra pagina di assistenza parla di «Pagamenti» e poi «Paga un avviso»; la Regione Veneto cita la sezione «Portafoglio». Probabilmente dipende dalla versione dell’app: aggiornala e cerca una di queste voci.

Come attivare il promemoria del bollo su IO

Il servizio ACI su IO fa tre cose: ti avvisa vicino alla scadenza, ti segnala un pagamento omesso o irregolare dopo la scadenza e ti permette di pagare ricevendo la conferma.

La segnalazione dopo la scadenza è utile: ti permette di regolarizzare con sanzioni e interessi più bassi prima che arrivi un accertamento. Il promemoria, però, arriva solo se ti registri almeno un mese prima della scadenza.

Non esiste una pagina ufficiale con il percorso esatto. Secondo le indicazioni pubblicate da alcune testate, si procede così:

Apri IO e vai su «Servizi». Cerca «ACI» e tocca «Bollo Auto». In fondo attiva «Contattarti in app», «Inviarti notifiche push» e «Ricevere conferme di lettura». Quando arriva la notifica (la trovi anche in «Messaggi»), tocca «Paga» e segui la procedura.

Come funziona il pagamento sul servizio ACI pagoBollo

Il servizio ACI per pagare online si trova su bollo.aci.it. Si accede solo con SPID o CIE. A seconda della Regione puoi pagare il bollo corrente, gli avvisi di pagamento e gli avvisi di accertamento, indicando il Codice Avviso pagoPA (IUV) o il numero di pratica.

Il servizio «Calcola e paga il bollo online» calcola l’importo, ti fa pagare tramite pagoPA e mostra gli ultimi quattro pagamenti già fatti. ACI non ha pubblicato una guida passo passo con i nomi dei pulsanti: segui le indicazioni a schermo dopo l’accesso.

Una pagina ACI indica che il servizio è attivo tutti i giorni dalle 00.10 alle 23.40, ma è datata: l’orario va verificato sul sito.

Il pagamento online vale in tutte le Regioni?

No, dipende da dove risiedi. Sul servizio ACI paghi solo se la tua Regione o Provincia è abilitata. Secondo la rivista ACI L’Automobile, la pagina operativa ACI indica che il pagamento online non è disponibile per Calabria e Veneto. Un elenco ufficiale aggiornato delle Regioni abilitate non è stato reso noto.

Il Veneto ha un canale proprio: il Portale Bollo Auto regionale, alla sezione «Paga il Bollo», e l’app IO. Su IO puoi pagare inquadrando il QR o inserendo il codice fiscale dell’ente, 80007580279, e il codice avviso. L’avviso di scadenza su IO funziona solo se ti sei registrato prima sul portale regionale.

Nel Lazio, secondo ACI, oltre al promemoria gratuito su IO ci sono RicordaLaScadenza (promemoria via e-mail e/o SMS) e l’applicazione I MIEI VEICOLI. Se vivi in Campania o in un’altra Regione, controlla sul servizio ACI dopo l’accesso se il pagamento online è attivo per te.

Come pagare il bollo senza app IO o senza SPID

Senza identità digitale non puoi usare né IO né il servizio ACI. Puoi però pagare l’avviso pagoPA in altri modi:

sul sito pagoPA, inquadrando il codice QR o inserendo Codice Avviso e Codice Fiscale Ente Creditore;

in home banking, nei servizi con il logo CBILL o pagoPA;

allo sportello, nei canali fisici elencati sopra.

Si può pagare il bollo a rate?

Sì. Anche se l’ente non prevede rate, su IO o sul sito pagoPA puoi dividere un avviso pagoPA scegliendo Klarna o PayPal. Ecco le differenze, a ottobre 2026:

Metodo Voce da scegliere su IO Rate senza interessi Finanziamento PayPal «PayPal (anche a rate)» 3 rate 6, 12 o 24 mesi Klarna «Klarna (anche a rate)» 3 rate Fino a 12 mesi

Con PayPal

Apri l’avviso dal messaggio o con «Inquadra». Scegli «PayPal (anche a rate)» e premi «Continua». Premi «Paga». Sul sito PayPal accedi e decidi se dividere l’importo in rate, se l’opzione è disponibile.

Attenzione: non scegliere «PayPal pagamento veloce», che non permette di rateizzare.

Con Klarna

Apri l’avviso dal messaggio o con «Inquadra». Scegli «Klarna (anche a rate)» e premi «Continua». Premi «Paga». Sul sito Klarna registrati o accedi e scegli se pagare in un’unica soluzione o a rate. Torna su IO per vedere l’esito.

Se chiedi un finanziamento, leggi nel contratto con il prestatore eventuali costi aggiuntivi.

Come controllare se il pagamento è andato a buon fine

Se l’avviso era arrivato in app, apri il messaggio. Se hai pagato, sotto «Avvisi pagoPA» vedi il pulsante «Pagato». Se il pagamento non è andato a buon fine, in fondo resta il pulsante «Paga».

Se l’avviso era cartaceo o digitale, vai su «Pagamenti», premi «Paga un avviso» e inquadra il QR o inserisci i codici. Se hai già pagato compare «Questo avviso è stato già pagato!»; altrimenti vedi il riepilogo con «Vai al pagamento».

Dove trovo la ricevuta?

Dopo un pagamento riuscito, IO ti manda un messaggio con la ricevuta del gestore del pagamento. La ricevuta resta anche nella sezione «Pagamenti». Per la quietanza devi rivolgerti all’ente creditore: i suoi riferimenti sono in alto a sinistra sull’avviso.

Per vedere i pagamenti degli anni passati e calcolare l’importo, entra con SPID o CIE nei servizi ACI di calcolo del bollo e controllo dei pagamenti.

Quanto costa pagare il bollo online?

Oltre all’importo del bollo paghi una commissione, che non decide ACI: dipende dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) che scegli su pagoPA al momento del pagamento. ACI non indica una cifra fissa e gli importi delle singole commissioni non sono stati resi noti. Prima di premere «Paga», confronta le opzioni proposte.

Errori comuni da evitare

Aspettare la notifica su IO : anche se l’avviso non compare in app, il bollo resta dovuto. Controlla e paga sui servizi ACI o della tua Regione.

: anche se l’avviso non compare in app, il bollo resta dovuto. Controlla e paga sui servizi ACI o della tua Regione. Attivare il promemoria all’ultimo : arriva solo se ti registri almeno un mese prima della scadenza.

: arriva solo se ti registri almeno un mese prima della scadenza. Scegliere la voce PayPal sbagliata : per le rate serve «PayPal (anche a rate)».

: per le rate serve «PayPal (anche a rate)». Dare per scontato che la tua Regione sia abilitata : il pagamento online cambia da Regione a Regione.

: il pagamento online cambia da Regione a Regione. Confondere ricevuta e quietanza: la ricevuta è in IO, la quietanza la rilascia l’ente creditore.

Scadenze e sanzioni per il ritardo cambiano da Regione a Regione: per il tuo caso fai riferimento alla tua Regione o a una Delegazione ACI.

Domande frequenti Come si paga il bollo auto con l’app IO? Se l’avviso del bollo è arrivato nei «Messaggi» dell’app IO, si apre il messaggio, si preme «Paga» e poi «Vai al pagamento», si sceglie il metodo e si conferma con «Paga». Se l’avviso pagoPA è cartaceo o digitale, si usa «Inquadra» per leggere il codice QR, oppure si inseriscono a mano il Codice Avviso e il Codice Fiscale Ente Creditore. Si può pagare il bollo auto a rate? Sì. Sull’app IO o sul sito pagoPA un avviso pagoPA del bollo auto si può dividere scegliendo «PayPal (anche a rate)» oppure «Klarna (anche a rate)», anche se l’ente non prevede la rateizzazione. A ottobre 2026 entrambi i metodi offrono 3 rate senza interessi. La voce «PayPal pagamento veloce» non permette di rateizzare. Come pagare il bollo auto senza SPID? Senza SPID o CIE non si possono usare né l’app IO né il servizio ACI pagoBollo. L’avviso pagoPA del bollo auto si può però pagare sul sito pagoPA, in home banking nei servizi con il logo CBILL o pagoPA, oppure di persona. I canali fisici sono uffici postali, ATM abilitati, Delegazioni ACI e punti vendita come SISAL, Lottomatica, Mooney e Banca 5. Quanto costa pagare il bollo auto online? Oltre all’importo del bollo auto si paga una commissione. La commissione non la decide ACI: dipende dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto su pagoPA. Gli importi delle singole commissioni non sono stati resi noti, quindi conviene confrontare le opzioni proposte prima di premere «Paga». Dove trovo la ricevuta del bollo auto pagato con l’app IO? Dopo un pagamento riuscito, l’app IO invia un messaggio con la ricevuta del gestore del pagamento. La stessa ricevuta resta disponibile nella sezione «Pagamenti». La quietanza invece va chiesta all’ente creditore, i cui riferimenti sono in alto a sinistra sull’avviso pagoPA.

Fonte: Agenzia delle Entrate · Agenzia delle Automobilista.it