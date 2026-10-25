Ballando con le Stelle 2026, Monica Guerritore in lacrime dopo il charleston con Luca Urso

di Redazione ZON

In sintesi. Monica Guerritore si è commossa nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026, in onda su Rai 1. Dopo un charleston con il maestro Luca Urso, l’attrice ha ricevuto 10 da tutti i giurati tranne Carolyn Smith, che ha dato 8. La conduttrice Milly Carlucci ha parlato di «una rivincita» dopo la malattia affrontata da Guerritore in estate.

I punti chiave Monica Guerritore ha ballato un charleston con il maestro Luca Urso nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026 su Rai 1.

Tutti i giurati di Ballando con le Stelle hanno dato 10 a Monica Guerritore, tranne la presidente di giuria Carolyn Smith, che ha dato 8.

Il pubblico in studio di Ballando con le Stelle si è alzato in piedi al termine del charleston di Monica Guerritore e Luca Urso.

La conduttrice Milly Carlucci ha definito il risultato di Monica Guerritore «una rivincita per tutto quello che è successo d’estate», con riferimento alla malattia affrontata dall’attrice.

La clip di presentazione di Monica Guerritore ha raccontato la storia d’amore dell’attrice con Roberto Zaccaria, ex presidente della Rai.

Monica Guerritore si è commossa nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026, su Rai 1. Dopo un charleston ballato con il maestro Luca Urso, l’attrice ha ricevuto 10 da quasi tutta la giuria e non ha trattenuto le lacrime.

Il charleston che ha fatto alzare in piedi lo studio

Monica Guerritore ha portato in pista un charleston con il maestro Luca Urso. Il pubblico in studio si è alzato in piedi al termine dell’esibizione.

La giuria di Ballando con le Stelle ha descritto la performance di Monica Guerritore come un mix di “teatro, arte e spettacolo”. Il giudizio ha riconosciuto all’attrice una presenza scenica legata alla sua lunga carriera teatrale.

Prima del ballo, la clip di presentazione di Monica Guerritore ha raccontato la sua storia d’amore con Roberto Zaccaria, ex presidente della Rai. L’attrice lo ha definito “il più grande amore della mia vita”.

Come ha votato la giuria di Ballando con le Stelle

Tutti i giurati hanno assegnato 10 a Monica Guerritore, tranne Carolyn Smith, che ha dato 8. Il numero complessivo dei giurati e il punteggio totale ottenuto dalla coppia Guerritore-Urso non sono stati riportati nel materiale disponibile.

Il voto di Carolyn Smith ha una storia particolare. In apertura della quarta puntata, la presidente di giuria aveva consegnato alla conduttrice le palette con i due voti più alti.

Le lacrime e le parole della conduttrice

Monica Guerritore si è emozionata alla lettura dei voti e ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto, anche grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle.

La conduttrice Milly Carlucci ha commentato il momento così:

«È una rivincita per tutto quello che è successo d’estate»

Il riferimento di Milly Carlucci è al periodo di malattia affrontato da Monica Guerritore nei mesi scorsi. L’attrice ne ha parlato pubblicamente lei stessa, anche all’interno del talent show di Rai 1.

Cosa succede adesso a Ballando con le Stelle

Con quasi tutti 10, Monica Guerritore si conferma tra le concorrenti più apprezzate dalla giuria di Ballando con le Stelle 2026. La posizione in classifica dopo la quarta puntata non è stata ancora resa nota nelle fonti consultate, così come i dettagli sulla prossima esibizione della coppia Guerritore-Urso.

Domande frequenti Che voti ha preso Monica Guerritore a Ballando con le Stelle? Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026 Monica Guerritore ha ricevuto 10 da tutti i giurati tranne Carolyn Smith, che ha dato 8. Il punteggio totale della coppia Guerritore-Urso non è stato reso noto nelle fonti consultate. Perché Monica Guerritore ha pianto a Ballando con le Stelle? Monica Guerritore si è commossa alla lettura dei voti dopo il charleston ballato con il maestro Luca Urso nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026. L’attrice ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto, anche grazie alla partecipazione al talent show di Rai 1. Cosa ha detto Milly Carlucci a Monica Guerritore? La conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci ha commentato i voti di Monica Guerritore dicendo: «È una rivincita per tutto quello che è successo d’estate». Il riferimento è al periodo di malattia affrontato dall’attrice, di cui Monica Guerritore ha parlato pubblicamente. Con chi balla Monica Guerritore a Ballando con le Stelle 2026? Monica Guerritore balla con il maestro Luca Urso a Ballando con le Stelle 2026. Nella quarta puntata la coppia Guerritore-Urso ha portato in pista un charleston.