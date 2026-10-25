Come togliere il doppiaggio automatico IA dai video YouTube

di Redazione ZON

In sintesi. A ottobre 2026 YouTube non offre agli spettatori un interruttore unico per spegnere il doppiaggio automatico. Su un singolo video si apre l’ingranaggio «Impostazioni», poi «Traccia audio», e si sceglie la lingua originale. Per una soluzione stabile si aggiungono alle lingue preferite dell’account Google tutte le lingue capite: i video in quelle lingue partono con l’audio originale.

I punti chiave YouTube non offre agli spettatori un interruttore unico per spegnere il doppiaggio automatico su tutti i video (informazione verificata a ottobre 2026).

Il doppiaggio automatico di YouTube crea con l’intelligenza artificiale tracce audio tradotte ed è stato annunciato sul blog ufficiale come disponibile in 27 lingue, italiano compreso.

Su un singolo video lo spettatore toglie il doppiaggio dal player con il percorso «Impostazioni» > «Traccia audio» > lingua indicata come originale.

Secondo la Guida di YouTube, i video con l’audio originale in una delle lingue preferite dell’account non vengono tradotti e partono con la voce originale.

Il creator disattiva il doppiaggio automatico del proprio canale da YouTube Studio, in «Impostazioni» > «Canale» > «Impostazioni avanzate»: la modifica vale solo per i video futuri.

YouTube non offre agli spettatori un interruttore unico che spenga il doppiaggio automatico su tutti i video. Su un singolo video si apre l’ingranaggio «Impostazioni» nel player, si sceglie «Traccia audio» e si seleziona la lingua indicata come originale. Per una soluzione che duri si aggiungono tra le lingue preferite dell’account tutte le lingue che si capiscono: secondo la Guida di YouTube, i video con l’audio originale in una di quelle lingue non vengono tradotti e partono con la voce originale.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Che cos’è il doppiaggio automatico e chi se lo ritrova

Il doppiaggio automatico è una funzione di YouTube che crea con l’intelligenza artificiale tracce audio tradotte in altre lingue. YouTube lo ha annunciato sul suo blog ufficiale come disponibile per tutti in 27 lingue. Il 6 febbraio 2026 BetaNews ha riportato l’estensione a tutti gli utenti, dopo un periodo di disponibilità limitata.

L’italiano è tra le lingue coperte: i video in inglese possono essere doppiati in italiano e quelli in italiano in inglese. Per questo chi guarda contenuti stranieri si ritrova spesso una voce sintetica al posto di quella originale.

Per riconoscere un video doppiato basta leggere la descrizione: nei video con tracce generate in automatico compare la dicitura «doppiaggio automatico».

Cosa serve per toglierlo

Per un solo video : basta il player di YouTube, con o senza account.

: basta il player di YouTube, con o senza account. Per tutti i video : serve un account Google con l’accesso effettuato, perché le lingue preferite si salvano nelle impostazioni dell’account.

: serve un account Google con l’accesso effettuato, perché le lingue preferite si salvano nelle impostazioni dell’account. Costo : le procedure descritte dalla Guida di YouTube non richiedono abbonamenti.

: le procedure descritte dalla Guida di YouTube non richiedono abbonamenti. Per i creator: l’accesso a YouTube Studio da computer.

Come togliere il doppiaggio da un singolo video dal computer

È la procedura indicata dalla Guida ufficiale di YouTube per la versione Computer.

Apri il video che vuoi guardare. Nel player fai clic su «Impostazioni», l’icona a forma di ingranaggio. Seleziona «Traccia audio». Scegli la lingua contrassegnata come originale, per esempio «Inglese (Stati Uniti), originale».

La scelta vale per quel video. Se il video successivo è doppiato in una lingua che non hai indicato tra le preferite, dovrai ripetere l’operazione.

Sulla Smart TV

La Guida ufficiale non descrive questo percorso; la procedura viene da guide giornalistiche. Metti in pausa il video con il tasto centrale del telecomando, premi la freccia su e spostati sull’icona dell’ingranaggio. Apri «Traccia audio», scegli la lingua originale e conferma con il tasto centrale.

Negli Shorts

Anche gli Shorts possono avere più tracce audio. Secondo il magazine Digitec (gennaio 2026), la voce per cambiare traccia si trova sotto i tre puntini in alto a destra. La Guida ufficiale non riporta questo passaggio, quindi la posizione può variare.

Come evitare il doppiaggio su tutti i video con le lingue preferite

Questa è l’impostazione che dura nel tempo. Le lingue preferite dicono a YouTube quali lingue capisci: se l’audio originale di un video è in una di queste, il video parte senza doppiaggio. L’impostazione vale anche per la traduzione automatica di titoli e descrizioni.

Un esempio concreto: se capisci italiano e inglese, aggiungi entrambe le lingue. Un tutorial americano partirà con la voce originale in inglese, non con quella sintetica in italiano. Per l’inglese non serve selezionare tutte le varianti regionali: basta «Inglese».

Dal computer

Fai clic sulla tua immagine del profilo. Fai clic su «Impostazioni». Fai clic su «Riproduzione e prestazioni». Nella sezione «Lingua», fai clic su «Aggiungi o modifica lingue». Seleziona tutte le lingue che capisci. Tocca «Conferma».

Dall’app Android

Tocca la tua immagine del profilo. Tocca «Impostazioni». Tocca «Lingue». Tocca «Lingue preferite». Seleziona le lingue che capisci. Tocca «Conferma».

Da iPhone e iPad

Il percorso ufficiale per l’app iOS non è stato verificato per questa guida. Cerca la voce dedicate alle lingue nelle impostazioni dell’app, raggiungibili dall’immagine del profilo. Le lingue preferite si salvano nell’account, quindi puoi impostarle anche dal computer.

Le lingue preferite cambiano i video consigliati?

No. Secondo la Guida di YouTube, la lingua preferita è un’impostazione separata dalla lingua dell’app e dalle impostazioni di località. Non modifica né i risultati di ricerca né i video consigliati.

Quale metodo usare: il confronto

Metodo Dove Percorso Vale per Fonte Cambio traccia audio Computer Ingranaggio «Impostazioni» > «Traccia audio» Un solo video Guida ufficiale Cambio traccia audio Smart TV Pausa > freccia su > ingranaggio > «Traccia audio» Un solo video Guide giornalistiche Cambio traccia audio Shorts Tre puntini in alto a destra Un solo Short Guide giornalistiche Lingue preferite Computer «Impostazioni» > «Riproduzione e prestazioni» > «Lingua» Video nelle lingue indicate Guida ufficiale Lingue preferite App Android «Impostazioni» > «Lingue» > «Lingue preferite» Video nelle lingue indicate Guida ufficiale Disattivazione sul canale YouTube Studio «Impostazioni» > «Canale» > «Impostazioni avanzate» Video futuri del canale Guida ufficiale

Perché YouTube ti fa sentire il doppiaggio anche se non l’hai chiesto

Quando un video ha più tracce audio, YouTube sceglie in automatico quella nella lingua preferita dello spettatore. Se non hai impostato le lingue preferite, YouTube ricava la tua lingua dalla cronologia delle visualizzazioni. Chi guarda soprattutto video in italiano riceve quindi la traccia italiana anche su contenuti nati in inglese.

Il blog ufficiale presenta l’impostazione «Lingua preferita» proprio come il modo per indicare tu le lingue che vuoi, anche per guardare i video in lingua originale. Prima la scelta dipendeva solo dalla cronologia.

Se sei un creator: come disattivare il doppiaggio sul tuo canale

Uno spettatore non può impedire a un canale di doppiare i propri video: può farlo solo il creator, da YouTube Studio. Questa è la procedura della Guida ufficiale.

Accedi a YouTube Studio. Nel menu a sinistra vai su «Impostazioni», poi su «Canale». Apri la scheda «Impostazioni avanzate». Scorri fino a «Doppiaggio automatico» e togli la spunta da «Consenti doppiaggio automatico». Fai clic su «Salva».

In alternativa puoi lasciare attiva la funzione e scegliere «Esamina manualmente il doppiaggio prima di pubblicarlo»: vedrai l’anteprima e approverai le tracce prima che arrivino agli spettatori.

Come togliere i doppiaggi già creati su un video

La disattivazione dal canale vale per i video futuri, non per quelli già doppiati. Per questi si interviene video per video.

Accedi a YouTube Studio dal computer. Fai clic su «Contenuti» e seleziona il video. Fai clic su «Lingue». Passa il mouse sulla lingua del doppiaggio e scegli se annullarne la pubblicazione o eliminarlo.

I creator non possono modificare il contenuto dei doppiaggi automatici: possono solo pubblicarli, ritirarli o eliminarli.

Errori comuni e limiti da conoscere

Aggiungere solo l’italiano. Le lingue preferite funzionano solo se la lingua originale del video è nella lista. Un video in una lingua che non hai aggiunto può comunque partire doppiato.

Guardare senza accesso all’account. Senza account il comportamento dipende da cookie e cronologia: se non vengono salvati, il doppiaggio va tolto di nuovo su ogni video. Per chi guarda senza account alcune guide suggeriscono estensioni del browser, che però sono di terze parti e non di YouTube.

Cercare un interruttore «AutoDub». Alcuni articoli descrivono un interruttore con questo nome tra le impostazioni dello spettatore. La Guida ufficiale non lo riporta e altre testate lo smentiscono: non contarci.

Cercare il menu sbagliato in YouTube Studio. Alcune guide indicano i «Predefiniti di caricamento» o sostengono che non esista un’opzione per tutto il canale. La Guida ufficiale indica «Impostazioni» > «Canale» > «Impostazioni avanzate».

Dare la colpa solo all’IA. Un doppiaggio sbagliato può dipendere dal creator: se la lingua predefinita del video è impostata male, la traduzione automatica può risultare errata.

Aspettarsi il doppiaggio ovunque. Alcuni video non vengono doppiati: quelli oltre i 120 minuti, quelli senza dialoghi o con poco parlato, quelli in una lingua non supportata e quelli di cui non si riesce a rilevare la lingua.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

YouTube non ha comunicato se arriverà un interruttore unico per spegnere il doppiaggio su tutti i video. I nomi dei menu cambiano spesso e variano da un dispositivo all’altro: se una voce non corrisponde, cerca la sezione dedicata alle lingue nelle impostazioni dell’app o dell’account.

Domande frequenti Come si toglie il doppiaggio automatico da un video YouTube? Nel player di YouTube si fa clic sull’ingranaggio «Impostazioni», si seleziona «Traccia audio» e si sceglie la lingua contrassegnata come originale, per esempio «Inglese (Stati Uniti), originale». La scelta vale solo per quel video. Come faccio a non sentire più il doppiaggio automatico su tutti i video YouTube? YouTube non ha un interruttore unico, ma permette di indicare le lingue preferite nelle impostazioni dell’account Google. Secondo la Guida di YouTube, i video con l’audio originale in una di quelle lingue non vengono tradotti. Da computer il percorso è immagine del profilo > «Impostazioni» > «Riproduzione e prestazioni» > «Lingua» > «Aggiungi o modifica lingue». Perché YouTube mi fa sentire i video in italiano anche se sono in inglese? Quando un video ha più tracce audio, YouTube sceglie in automatico quella nella lingua preferita dello spettatore. Se le lingue preferite non sono impostate, YouTube ricava la lingua dalla cronologia delle visualizzazioni. Chi guarda soprattutto video in italiano riceve così la traccia italiana anche su contenuti nati in inglese. Come si disattiva il doppiaggio automatico sul proprio canale YouTube? Il creator accede a YouTube Studio, va su «Impostazioni» > «Canale» > «Impostazioni avanzate», toglie la spunta da «Consenti doppiaggio automatico» e fa clic su «Salva». La disattivazione vale per i video futuri, mentre i doppiaggi già creati vanno ritirati o eliminati video per video dalla sezione «Lingue». Le lingue preferite di YouTube cambiano i video consigliati? No. Secondo la Guida di YouTube, la lingua preferita è un’impostazione separata dalla lingua dell’app e dalle impostazioni di località. La lingua preferita non modifica né i risultati di ricerca né i video consigliati.

Fonte: Guida di YouTube – Guarda video nella lingua desiderata (Computer) ·