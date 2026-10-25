Protezione truffe con Gemini in Google Messaggi: come attivare la Protezione avanzata

di Redazione ZON

In sintesi. La Protezione avanzata di Google Messaggi usa i modelli Gemini contro spam e truffe e va attivata a mano: immagine del profilo, «Impostazioni di Messaggi», «Protezione e sicurezza», voce sulla protezione da spam e truffe, poi «Protezione avanzata». Google l’ha annunciata il 14 ottobre 2026. Al 24 ottobre 2026 la ricevevano solo alcuni beta tester su telefoni Android compatibili.

I punti chiave La Protezione avanzata di Google Messaggi non è attiva di base: l’impostazione predefinita è la Protezione standard, che analizza i messaggi solo sul telefono.

Google ha annunciato la Protezione avanzata di Google Messaggi il 14 ottobre 2026. Al 24 ottobre 2026 era disponibile solo per alcuni beta tester con la versione 20261020 beta dell’app.

La Protezione avanzata di Google Messaggi analizza le conversazioni con mittenti sconosciuti anche in cloud, con Gemini e Private AI Compute, e controlla i link in tempo reale con Gemini Nano.

Secondo Google, il Rilevamento truffe basato sull’IA dell’app Telefono e di Google Messaggi segnala già ogni mese più di 5 milioni di chiamate e SMS sospetti.

Al 25 ottobre 2026 Google non ha confermato se la Protezione avanzata di Google Messaggi sia disponibile in Italia o in italiano, né se sia gratuita.

La protezione anti-truffa con Gemini di Google Messaggi si chiama «Protezione avanzata» e non si attiva da sola. Dentro Google Messaggi si tocca l’immagine del profilo, poi «Impostazioni di Messaggi», «Protezione e sicurezza» e la voce sulla protezione da spam e truffe. Lì si sceglie «Protezione avanzata» al posto di «Protezione standard», che è quella attiva di base. Al 25 ottobre 2026 la funzione è arrivata solo ad alcuni beta tester e non è compatibile con tutti i telefoni.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e cosa serve per usarla

Google ha annunciato la funzione il 14 ottobre 2026 insieme ad altre protezioni anti-truffa per Android. Riguarda chi usa l’app Google Messaggi su un telefono Android. Secondo Google, il Rilevamento truffe basato sull’IA dell’app Telefono e di Google Messaggi segnala già ogni mese più di 5 milioni di chiamate e SMS sospetti.

Prima di cercarla nei menu conviene sapere tre cose:

Distribuzione : al 24 ottobre 2026 risultava disponibile solo per alcuni beta tester, con la versione 20261020 beta di Google Messaggi. Google aveva parlato di un arrivo «nelle prossime settimane».

: al 24 ottobre 2026 risultava disponibile solo per alcuni beta tester, con la versione 20261020 beta di Google Messaggi. Google aveva parlato di un arrivo «nelle prossime settimane». Telefono : per l’analisi con Gemini in cloud serve un dispositivo che supporti AICore. L’elenco dei modelli è più avanti.

: per l’analisi con Gemini in cloud serve un dispositivo che supporti AICore. L’elenco dei modelli è più avanti. Cosa non si sa: Google non ha confermato ufficialmente se la funzione sia disponibile in Italia o in italiano, né se sia gratuita. Non ha detto nemmeno se servano un account Google o una connessione dati attiva.

Non ci sono informazioni sui telefoni Samsung che usano Samsung Messaggi al posto di Google Messaggi.

Come si attiva la Protezione avanzata, passo per passo

La guida ufficiale di Google in italiano non è ancora aggiornata, quindi alcuni nomi dei menu possono cambiare quando la funzione arriverà in versione definitiva. I passaggi descritti finora sono questi:

Aggiorna Google Messaggi dal Play Store. La nuova opzione compare solo quando la distribuzione raggiunge il tuo telefono. Apri Google Messaggi e tocca l’immagine del profilo in alto a destra. Tocca «Impostazioni di Messaggi». Entra nella sezione «Protezione e sicurezza». Apri la voce sulla protezione da spam e truffe. In inglese si chiama «Spam and scam protection» e nella beta prende il posto della vecchia «Protezione antispam». Il nome italiano definitivo non è stato confermato. Tra le tre opzioni («Protezione avanzata», «Protezione standard» e «Nessuna protezione») seleziona «Protezione avanzata».

Puoi tornare alla modalità standard o spegnere la protezione in qualsiasi momento, dalla stessa schermata.

Che differenza c’è tra protezione standard e avanzata?

La modalità standard analizza i messaggi solo dentro il telefono. La modalità avanzata li analizza anche in cloud, con i modelli Gemini e un sistema chiamato Private AI Compute: i dati vengono cifrati ed elaborati in uno spazio sicuro e dedicato. Nelle stringhe della beta la funzione è descritta come «Rilevamento avanzato per prevenire spam e truffe».

Opzione Dove avviene l’analisi Cosa fa Stato di base Protezione standard Solo sul dispositivo Corrisponde alla vecchia «Protezione antispam» attiva Attiva Protezione avanzata Sul dispositivo e in cloud, con Private AI Compute Gemini analizza le conversazioni con mittenti sconosciuti. Gemini Nano controlla i link in tempo reale Da attivare a mano Nessuna protezione Nessuna Spegne tutto. L’app la indica come sconsigliata Non attiva

La modalità avanzata fa due cose in più. Nelle conversazioni con numeri che non sono in rubrica, Gemini prova a capire in anticipo il contesto e l’eventuale intento di truffa. Poi c’è il controllo dei link, fatto sul telefono da Gemini Nano usando informazioni prese dal web in tempo reale. Così può riconoscere anche siti truffa nuovi, che non compaiono ancora nelle liste dei siti bloccati.

Un esempio concreto: ricevi un SMS con un link da un numero che non hai salvato. Con la Protezione avanzata il messaggio viene valutato anche per il contenuto e il link viene controllato. Quando l’app lo riconosce come spam o truffa, può non consegnarlo e spostarlo nella cartella dello spam («Spam & blocked» nella versione inglese).

Quali telefoni supportano la Protezione avanzata?

Google non ha pubblicato un elenco ufficiale completo. Le indicazioni che seguono vengono dalle testate di settore e sono aggiornate al 16 ottobre 2026:

Funzione Telefoni indicati Analisi delle conversazioni con Gemini in cloud Pixel 6 e successivi, Galaxy S24 e successivi, altri dispositivi con AICore Controllo dei link con Gemini Nano Pixel 10 e successivi, Galaxy S26, Galaxy Z Flip 8 e Z Fold 8, altri dispositivi selezionati

Le fonti però non concordano. Una indica come primi dispositivi solo Pixel 10 e successivi, Galaxy S26, Z Flip 8 e Z Fold 8, senza separare le due funzioni. Un’altra descrive il supporto per Pixel 6 e Galaxy S24 come soltanto «previsto». La disponibilità cambia anche in base al paese.

Gli avvisi ridisegnati prima di aprire un link mandato da un numero non in rubrica sono un’altra cosa: secondo l’annuncio arriveranno su tutti i telefoni con Android 6 o versioni successive.

Perché non trovo l’opzione «Protezione avanzata»?

Il motivo più probabile è che non sia ancora arrivata sul tuo telefono. Al 24 ottobre 2026 la ricevevano solo alcuni beta tester con la versione 20261020 beta. Se il modello non è tra quelli compatibili, l’opzione potrebbe non comparire neanche dopo l’aggiornamento.

Anche la guida ufficiale italiana può confondere: descrive ancora il vecchio interruttore «Attiva la protezione antispam» sotto «Impostazioni di Messaggi» › «Protezione antispam». Precisa inoltre che l’opzione compare solo se è disponibile sul dispositivo. Se nel tuo menu vedi questa vecchia voce, la nuova funzione non ti è ancora arrivata.

Google legge i miei messaggi?

Secondo la guida ufficiale di Google Messaggi, in tutte e due le modalità i dati dei messaggi restano privati e nessuno può accedervi, Google compresa. Con la Protezione avanzata l’analisi però non avviene più solo nel telefono ma anche sui server, con i dati cifrati ed elaborati tramite Private AI Compute.

Se preferisci che nulla esca dal dispositivo, la modalità standard continua a funzionare solo in locale.

Che differenza c’è con il Rilevamento truffe nelle Impostazioni del telefono?

Esiste anche una funzione di sistema Android con un nome simile: il Rilevamento truffe per i messaggi di chat. Analizza le notifiche dei nuovi messaggi delle app di chat supportate, quindi non solo di Google Messaggi. È attiva di base ma c’è solo su alcuni dispositivi. Per controllarla:

Apri l’app Impostazioni del telefono. Cerca «Scam Detection» (nome della guida in inglese). Attiva o disattiva «Message scams».

Sui Pixel il percorso è «Impostazioni» › «Security and privacy» › «More security and privacy» › «Scam Detection» › «Message scams». Anche questi sono i nomi della guida in inglese: sul telefono in italiano possono essere tradotti.

C’è poi un terzo nome da non confondere. La «Protezione avanzata» di Android è un’impostazione di sicurezza del dispositivo, diversa dalla modalità di Google Messaggi. Comprende, tra le altre cose, la protezione da spam e truffe di Messaggi, gli avvisi sui link di sconosciuti e il blocco delle reti 2G.

Errori comuni e avvertenze

Pensare che sia già attiva. Di base è attiva solo la Protezione standard. Quella con Gemini va scelta a mano.

Di base è attiva solo la Protezione standard. Quella con Gemini va scelta a mano. Scegliere «Nessuna protezione» per sbaglio. Spegne del tutto il filtro antispam e anti-truffa, e l’app stessa la indica come sconsigliata.

Spegne del tutto il filtro antispam e anti-truffa, e l’app stessa la indica come sconsigliata. Segnare un messaggio come «Not a scam» con leggerezza. Il Rilevamento truffe resta spento per quella conversazione per un certo periodo.

Il Rilevamento truffe resta spento per quella conversazione per un certo periodo. Fidarsi ciecamente. Google avverte che il sistema potrebbe non riconoscere tutte le truffe. Prima di toccare un link o condividere dati personali serve comunque attenzione.

Cosa succede adesso

La distribuzione della Protezione avanzata è partita dalla beta e dovrebbe allargarsi progressivamente. Non esiste ancora una data di rilascio stabile per l’Italia. Conviene tenere aggiornata Google Messaggi e controllare di tanto in tanto «Impostazioni di Messaggi» › «Protezione e sicurezza». Aggiorneremo questa guida quando Google pubblicherà la procedura ufficiale in italiano.

Domande frequenti Come si attiva la protezione anti-truffa con Gemini su Google Messaggi? Nell’app Google Messaggi si tocca l’immagine del profilo, poi «Impostazioni di Messaggi», «Protezione e sicurezza» e la voce sulla protezione da spam e truffe. Tra «Protezione avanzata», «Protezione standard» e «Nessuna protezione» va scelta «Protezione avanzata». L’opzione compare solo quando la distribuzione raggiunge il telefono. Perché su Google Messaggi non trovo la Protezione avanzata? Al 24 ottobre 2026 la Protezione avanzata di Google Messaggi era arrivata solo ad alcuni beta tester con la versione 20261020 beta. Sui telefoni non compatibili l’opzione potrebbe non comparire nemmeno dopo l’aggiornamento. Se nel menu compare ancora la vecchia voce «Protezione antispam», la nuova funzione non è ancora arrivata. Che differenza c’è tra protezione standard e avanzata su Google Messaggi? La Protezione standard di Google Messaggi analizza i messaggi solo sul telefono ed è attiva di base. La Protezione avanzata li analizza anche in cloud con i modelli Gemini e Private AI Compute. Controlla inoltre i link in tempo reale con Gemini Nano e va attivata a mano. Quali telefoni supportano la Protezione avanzata di Google Messaggi? Google non ha pubblicato un elenco ufficiale completo. Secondo le testate di settore, al 16 ottobre 2026 l’analisi con Gemini in cloud riguarda Pixel 6 e successivi, Galaxy S24 e successivi e altri dispositivi con AICore. Il controllo dei link con Gemini Nano riguarda Pixel 10 e successivi, Galaxy S26, Galaxy Z Flip 8 e Z Fold 8. Con la Protezione avanzata Google legge i miei messaggi? Secondo la guida ufficiale di Google Messaggi, in tutte e due le modalità i dati dei messaggi restano privati e nessuno può accedervi, Google compresa. Con la Protezione avanzata l’analisi avviene anche sui server, con i dati cifrati ed elaborati tramite Private AI Compute. Chi preferisce che nulla esca dal telefono può restare sulla Protezione standard, che lavora solo in locale.

Fonte: Google – Guida di Google Messaggi (EN)