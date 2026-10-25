Forbidden Fruit, anticipazioni: Hasan Ali trama contro Cagatay, e la soap vola al 20,7% di share
In sintesi. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la soap turca trasmessa da Mediaset, il personaggio di Hasan Ali trama contro Cagatay, secondo le anticipazioni diffuse da ComingSoon.it. Il contenuto del piano e la data di messa in onda non sono noti. Sabato 24 ottobre 2026 la soap ha raccolto su Canale 5 1.910.000 spettatori, pari al 20,7% di share.
I punti chiave
- Secondo le anticipazioni diffuse da ComingSoon.it, nelle prossime puntate di Forbidden Fruit il personaggio di Hasan Ali trama contro Cagatay.
- Il contenuto del piano di Hasan Ali, il suo movente e la data di messa in onda della puntata non sono stati resi noti.
- Secondo i dati Auditel di sabato 24 ottobre 2026, Forbidden Fruit ha raccolto su Canale 5 1.910.000 spettatori e il 20,7% di share.
- Nel pomeriggio di Canale 5 del 24 ottobre 2026 solo la prima parte di Verissimo, con il 22% di share, ha superato Forbidden Fruit.
- Domenica 25 ottobre 2026 Forbidden Fruit va in onda su La 5, canale 30 del digitale terrestre, alle 12:16.
Attenzione: spoiler. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la soap turca del pomeriggio Mediaset, Hasan Ali trama contro Cagatay. Le anticipazioni diffuse da ComingSoon.it annunciano un nuovo fronte di scontro tra i due personaggi.
Cosa si sa del piano di Hasan Ali contro Cagatay
Le anticipazioni di Forbidden Fruit indicano Hasan Ali come l’autore di una manovra ai danni di Cagatay. Il materiale disponibile non riporta in cosa consista il piano.
Restano senza risposta anche altre domande. Non è stato reso noto il motivo per cui Hasan Ali agisce contro Cagatay. Non è nota la data della puntata in cui la trama arriverà sugli schermi italiani. Non si sa nemmeno se il piano andrà a segno.
Forbidden Fruit supera il 20% di share il sabato pomeriggio
Il pubblico di Canale 5 continua a premiare Forbidden Fruit. Secondo i dati Auditel di sabato 24 ottobre 2026, la soap turca ha raccolto 1.910.000 spettatori, pari al 20,7% di share.
Nel pomeriggio di Canale 5 del 24 ottobre 2026, Forbidden Fruit ha ottenuto la seconda percentuale di share più alta. Solo la prima parte di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, ha fatto meglio con il 22%.
|Programma (Canale 5, 24 ottobre 2026)
|Spettatori
|Share
|Grande Fratello Vip
|1.910.000
|14,4%
|Beautiful
|1.833.000
|14,2%
|Tutto per la mia famiglia
|1.958.000
|17,5%
|Forbidden Fruit
|1.910.000
|20,7%
|Verissimo (prima parte)
|1.975.000
|22%
A parità di spettatori con il Grande Fratello Vip, 1.910.000 per entrambi, Forbidden Fruit ha ottenuto 6,3 punti di share in più nella sua fascia oraria.
Dove vedere Forbidden Fruit domenica 25 ottobre 2026
Domenica 25 ottobre 2026 Forbidden Fruit va in onda su La 5, canale 30 del digitale terrestre, alle 12:16. Nella programmazione pomeridiana di Canale 5 dello stesso giorno la soap non compare: spazio ad Amici di Maria alle 14:00 e a Verissimo alle 15:45.
I dettagli sul piano di Hasan Ali emergeranno con la messa in onda delle prossime puntate di Forbidden Fruit. Le date precise non sono ancora state comunicate.
Domande frequenti
Cosa succede tra Hasan Ali e Cagatay in Forbidden Fruit?
Secondo le anticipazioni diffuse da ComingSoon.it, nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit il personaggio di Hasan Ali trama contro Cagatay. Il contenuto del piano, il motivo e l’esito non sono stati resi noti.
Quando va in onda la puntata di Forbidden Fruit con il piano di Hasan Ali?
La data della puntata di Forbidden Fruit in cui Hasan Ali trama contro Cagatay non è stata ancora comunicata. I dettagli emergeranno con la messa in onda delle prossime puntate in Italia.
Quanti spettatori ha fatto Forbidden Fruit sabato 24 ottobre 2026?
Secondo i dati Auditel, sabato 24 ottobre 2026 Forbidden Fruit ha raccolto su Canale 5 1.910.000 spettatori, pari al 20,7% di share. Nel pomeriggio di Canale 5 è stata la seconda percentuale più alta, dietro alla prima parte di Verissimo con il 22%.
Dove vedere Forbidden Fruit domenica 25 ottobre 2026?
Domenica 25 ottobre 2026 Forbidden Fruit va in onda su La 5, canale 30 del digitale terrestre, alle 12:16. Quel giorno la soap non compare nella programmazione pomeridiana di Canale 5, occupata da Amici di Maria alle 14:00 e da Verissimo alle 15:45.
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