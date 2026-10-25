Forbidden Fruit, anticipazioni: Hasan Ali trama contro Cagatay, e la soap vola al 20,7% di share

In sintesi. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la soap turca trasmessa da Mediaset, il personaggio di Hasan Ali trama contro Cagatay, secondo le anticipazioni diffuse da ComingSoon.it. Il contenuto del piano e la data di messa in onda non sono noti. Sabato 24 ottobre 2026 la soap ha raccolto su Canale 5 1.910.000 spettatori, pari al 20,7% di share.