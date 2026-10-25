Amici 26, Anna Messina è campionessa mondiale di latino: l’emozione di Raimondo Todaro

di Redazione ZON

In sintesi. Anna Messina, ballerina allieva di Amici 26 nella squadra di Alessandra Celentano, ha vinto il titolo mondiale nel solo femminile latino categoria Youth. La notizia è stata diffusa il 25 ottobre 2026. Raimondo Todaro, suo maestro di sempre e argento ai Mondiali nel 2001, l’ha celebrata su Instagram scrivendo di aver realizzato un sogno dopo 25 anni.

I punti chiave Anna Messina, allieva di Amici 26, ha vinto il titolo di campionessa mondiale nel solo femminile latino categoria Youth, notizia diffusa il 25 ottobre 2026.

Anna Messina ha lasciato temporaneamente la scuola di Amici di Maria De Filippi per partecipare alla competizione, accompagnata da Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Raimondo Todaro, maestro di Anna Messina, vinse l’argento ai Mondiali nel 2001 e ha scritto su Instagram di aver realizzato il suo sogno dopo 25 anni.

Anna Messina era già comparsa al Grande Fratello Vip 8, quando Raimondo Todaro aveva chiesto una deroga per allenarla in vista dei campionati europei di latino.

Nella scuola di Amici 26 Anna Messina è stata voluta da Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e ha scelto la squadra di Alessandra Celentano.

Anna Messina, allieva di Amici 26, ha vinto il titolo di campionessa mondiale nel solo femminile latino categoria Youth. La notizia è stata diffusa il 25 ottobre 2026. Raimondo Todaro, il suo maestro di sempre, l’ha celebrata con un post su Instagram.

Chi è Anna Messina, l’allieva già vista al Grande Fratello Vip

Anna Messina non è un volto nuovo per il pubblico di Canale 5. La ballerina era comparsa al Grande Fratello Vip 8, quando Raimondo Todaro aveva chiesto una deroga per poterla allenare in vista dei campionati europei di latino.

Alcuni mesi dopo Anna Messina è tornata in televisione come allieva ufficiale di Amici di Maria De Filippi. A volerla nella scuola sono state due insegnanti: Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. La ballerina ha scelto la squadra di Alessandra Celentano.

Come è arrivato il titolo mondiale di Anna Messina

Per partecipare alla competizione, Anna Messina ha lasciato temporaneamente la scuola di Amici. In gara l’hanno accompagnata Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca, che ha collaborato alla preparazione nelle ultime settimane.

Il nome esatto della competizione non è univoco nel materiale disponibile. Il titolo viene indicato sia come World Championship WDSF Youth Solo Female Latin sia come The New World Champion Youth Female Solo Latin. Non sono stati resi noti né la sede né la data precisa della gara.

Raimondo Todaro e il sogno inseguito per 25 anni

Per Raimondo Todaro la vittoria di Anna Messina chiude un conto aperto dal 2001. Quell’anno il ballerino conquistò l’argento ai Mondiali, un risultato che ha detto di non aver mai accettato fino in fondo. Nel suo post su Instagram il maestro ha scritto:

«Oggi dopo 25 anni grazie a te Anna finalmente ho realizzato un mio sogno e farlo da insegnante e’ mille volte più bello, un giorno mi capirai…»

Raimondo Todaro ha raccontato anche il primo incontro con la giovane ballerina, con una franchezza che strappa un sorriso:

«Qualche anno fa sei entrata in sala da me, eri un disastro ma con quel talento mi sono detto: questa può diventare una campionessa, ed eccoci qua!»

Nel messaggio Raimondo Todaro ringrazia il suo team, il fratello e la cognata, la famiglia di Anna Messina, la propria famiglia e Francesca Tocca. Il post si chiude con una frase semplice: «Oggi sono felice».

Cosa cambia per Anna Messina nella scuola di Amici

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle conseguenze del titolo mondiale per il percorso di Anna Messina ad Amici 26. Non è stato reso noto se la vittoria verrà raccontata in puntata. Non è noto neppure se influirà sulle sfide o sulla corsa al serale.

Non risultano, per ora, commenti pubblici di Alessandra Celentano, l’insegnante che guida Anna Messina nella scuola. Le prossime puntate di Amici di Maria De Filippi potranno chiarire come la produzione e i professori accoglieranno la campionessa al suo rientro.

Domande frequenti Cosa ha vinto Anna Messina di Amici 26? Anna Messina, allieva di Amici 26, ha vinto il titolo di campionessa mondiale nel solo femminile latino categoria Youth. La notizia è stata diffusa il 25 ottobre 2026. Sede e data precisa della gara non sono state rese note. Chi è il maestro di ballo di Anna Messina? Il maestro di sempre di Anna Messina è il ballerino Raimondo Todaro. Raimondo Todaro l’ha accompagnata alla competizione mondiale insieme alla ballerina Francesca Tocca, che ha collaborato alla preparazione. Cosa ha scritto Raimondo Todaro su Instagram per Anna Messina? Raimondo Todaro ha scritto su Instagram che, dopo 25 anni, grazie ad Anna Messina ha realizzato il suo sogno, e che farlo da insegnante è mille volte più bello. Raimondo Todaro aveva vinto l’argento ai Mondiali nel 2001 e non aveva mai accettato fino in fondo quel risultato. Anna Messina era al Grande Fratello Vip? Sì, Anna Messina era comparsa al Grande Fratello Vip 8. In quell’occasione Raimondo Todaro aveva chiesto una deroga per poterla allenare in vista dei campionati europei di latino. In quale squadra è Anna Messina ad Amici 26? Ad Amici 26 Anna Messina fa parte della squadra di Alessandra Celentano. La ballerina era stata voluta nella scuola sia da Lorella Cuccarini sia da Alessandra Celentano e ha scelto quest’ultima.