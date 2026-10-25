Ladri in casa di Allison Santos a Giugliano: rubati orologio e gioielli, il Prefetto aumenta i controlli

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle prime ore del 25 ottobre 2026 Allison Almeida de Santos, attaccante della Società Sportiva Calcio Napoli, ha subito un furto nella sua abitazione di Giugliano in Campania. Secondo la Prefettura di Napoli, i ladri avrebbero portato via un orologio e alcuni gioielli e sono fuggiti con l’auto del calciatore, ritrovata dai carabinieri a Villaricca.

I punti chiave Allison Almeida de Santos, attaccante della SSC Napoli, ha subito un furto nella sua casa di Giugliano in Campania nelle prime ore del 25 ottobre 2026.

Secondo la Prefettura di Napoli, dalla casa di Allison Santos sarebbero stati rubati un orologio e alcuni gioielli, senza una stima del valore.

I ladri sono fuggiti con l’auto di Allison Santos, che i carabinieri hanno ritrovato nel comune di Villaricca.

Il Prefetto di Napoli ha disposto un aumento dei controlli nell’area nord della città metropolitana, in particolare nelle zone residenziali e sulle strade di collegamento.

La Prefettura di Napoli porterà il tema dei furti nell’area nord al prossimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i sindaci dei comuni interessati; la data non è stata comunicata.

Allison Almeida de Santos, attaccante della Società Sportiva Calcio Napoli, ha subito un furto nella sua abitazione di Giugliano in Campania nelle prime ore del 25 ottobre 2026. Secondo la Prefettura di Napoli, il calciatore si è svegliato e si è accorto della presenza dei ladri in casa.

Dall’abitazione di Allison Santos a Giugliano in Campania sarebbero stati portati via un orologio e alcuni gioielli. La Prefettura di Napoli non ha diffuso una stima del valore della refurtiva.

I ladri sono fuggiti con l’auto del calciatore

Dopo il furto a Giugliano in Campania, i ladri sono fuggiti a bordo dell’automobile di Allison Santos. I carabinieri hanno ritrovato il veicolo nel comune di Villaricca, che confina con Giugliano.

Sul furto in casa di Allison Santos restano diversi punti da chiarire. Non è stato reso noto quanti fossero i ladri. Non è noto se qualcuno sia rimasto ferito o se ci sia stato un contatto diretto tra il calciatore e i ladri. Non risultano comunicazioni ufficiali su eventuali arresti o persone identificate.

Il calciatore è infortunato ed era in tribuna per Napoli-Roma

Allison Santos, attaccante del Napoli, è attualmente infortunato. Il 24 ottobre 2026 ha seguito dalla tribuna la partita tra il Napoli e l’Associazione Sportiva Roma. Le fonti disponibili non precisano il tipo di infortunio né i tempi di recupero.

Cosa ha deciso il Prefetto di Napoli dopo il furto

Dopo il furto in casa di Allison Santos, il Prefetto di Napoli ha disposto un aumento dei controlli nell’area nord della città metropolitana. I controlli riguardano in particolare le zone residenziali e le strade di collegamento. Secondo la Prefettura di Napoli, l’obiettivo è prevenire i reati predatori e «incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini».

Il tema dei furti nell’area nord di Napoli sarà oggetto di «un approfondito esame» nella prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alla riunione saranno invitati anche i sindaci dei comuni interessati. La Prefettura di Napoli non ha ancora comunicato la data dell’incontro.

Le comunicazioni ufficiali sul furto ai danni di Allison Santos non citano altri episodi recenti che abbiano coinvolto calciatori in Campania. I prossimi aggiornamenti potranno arrivare dai carabinieri e dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Domande frequenti Cosa è successo a casa di Allison Santos a Giugliano? Nelle prime ore del 25 ottobre 2026 i ladri sono entrati nell’abitazione di Allison Almeida de Santos, attaccante della SSC Napoli, a Giugliano in Campania. Secondo la Prefettura di Napoli, il calciatore si è svegliato e si è accorto della presenza dei ladri in casa. Cosa hanno rubato i ladri ad Allison Santos? Dalla casa di Allison Santos a Giugliano in Campania sarebbero stati portati via un orologio e alcuni gioielli. I ladri sono poi fuggiti con l’auto del calciatore. La Prefettura di Napoli non ha diffuso una stima del valore della refurtiva. Dove è stata ritrovata l’auto di Allison Santos? I carabinieri hanno ritrovato l’auto di Allison Santos nel comune di Villaricca, che confina con Giugliano in Campania. I ladri avevano usato l’auto del calciatore per fuggire dopo il furto del 25 ottobre 2026. Ci sono arresti per il furto in casa di Allison Santos? Non risultano comunicazioni ufficiali su arresti o persone identificate per il furto in casa di Allison Santos a Giugliano in Campania. Non è stato reso noto nemmeno quanti fossero i ladri né se qualcuno sia rimasto ferito. Cosa ha deciso il Prefetto di Napoli dopo il furto ad Allison Santos? Il Prefetto di Napoli ha disposto un aumento dei controlli nell’area nord della città metropolitana, in particolare nelle zone residenziali e sulle strade di collegamento. Il tema dei furti in quell’area sarà esaminato nella prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i sindaci dei comuni interessati.