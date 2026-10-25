Chi è Anna Safroncik, da Miss Italia 1998 a Ballando con le stelle 2026: carriera, il padre in Ucraina e l’errore nel quickstep

di Redazione ZON

In sintesi. Anna Safroncik è un’attrice di 45 anni nata in Ucraina, volto della fiction italiana e concorrente di Ballando con le stelle 2026. Trasferitasi in Italia da giovanissima, mentre il padre restava in Ucraina, è diventata nota con Miss Italia 1998, chiuso all’ottavo posto, e ha poi lavorato in Se potessi dirti addio (2024) e Colpa dei sensi (2026).

I punti chiave Anna Safroncik è un’attrice di 45 anni nata in Ucraina e concorrente di Ballando con le stelle 2026.

Anna Safroncik ha partecipato a Miss Italia nel 1998, chiudendo all’ottavo posto.

Nel 2024 Anna Safroncik ha recitato nella miniserie Se potessi dirti addio, accanto a Gabriel Garko.

Ospite di Verissimo l’8 febbraio 2026, Anna Safroncik ha raccontato di aver interrotto per alcuni anni i contatti con il padre, rimasto in Ucraina.

Durante il quickstep a Ballando con le stelle 2026, Anna Safroncik ha commesso un piccolo errore dopo aver visto la madre tra il pubblico, ricevendo critiche dalla giuria.

Anna Safroncik, attrice di 45 anni nata in Ucraina e volto noto della fiction italiana, è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2026. Dietro la carriera c’è una storia personale segnata dal trasferimento in Italia e da una lunga distanza dal padre.

Il passato difficile: la separazione dal padre rimasto in Ucraina

Anna Safroncik ha lasciato l’Ucraina da giovanissima per trasferirsi in Italia con la famiglia. Il padre, invece, è rimasto in Ucraina. Le fonti disponibili non indicano l’anno esatto del trasferimento.

Ospite di Verissimo l’8 febbraio 2026, Anna Safroncik ha raccontato quanto la distanza abbia complicato il rapporto con il padre. «Quando siamo venuti in Italia, noi qui avevamo una nuova realtà e il mio papà era rimasto nella sua», ha spiegato l’attrice.

Nella stessa intervista a Verissimo, Anna Safroncik ha ricordato una telefonata dolorosa con il padre, in cui entrambi avevano preso atto della difficoltà della separazione. Per alcuni anni i contatti tra padre e figlia si sono interrotti.

Come è iniziata la carriera di Anna Safroncik

La notorietà nazionale di Anna Safroncik comincia nel 1998, con la partecipazione a Miss Italia, chiusa all’ottavo posto. Da lì l’attrice ha lavorato tra cinema e televisione in numerose produzioni.

Anno Tappa 1998 Miss Italia, ottavo posto 2024 Miniserie Se potessi dirti addio, accanto a Gabriel Garko 2026 Colpa dei sensi 2026 Concorrente di Ballando con le stelle

La vita sentimentale, tra riservatezza e indipendenza

Anna Safroncik ha sempre tenuto la vita sentimentale piuttosto riservata. Tra le relazioni note al pubblico figurano quelle con gli attori Giulio Berruti e Francesco Arca e con l’imprenditore Paolo Barletta. La storia con l’imprenditore Marco Maria Mazio si è conclusa nel 2023.

A Verissimo, l’8 febbraio 2026, Anna Safroncik ha detto di aver trovato un nuovo equilibrio da sola: «Ho scoperto che vivere per me stessa e con me stessa non è così male».

Perché il quickstep a Ballando con le stelle l’ha messa in crisi

Durante il quickstep a Ballando con le stelle 2026, Anna Safroncik ha visto la madre tra il pubblico e si è emozionata, perdendo per un istante la concentrazione. Il piccolo errore le è costato critiche dalla giuria e da alcuni utenti sui social.

Qualche giorno dopo, a Ballando Segreto, Anna Safroncik ha ammesso di aver vissuto quel momento con grande sofferenza e di essere molto severa con se stessa: «Io non sbaglio mai, e non posso permettermi il contrario».

Nella stessa occasione l’attrice ha riconosciuto di essersela presa ingiustamente con Leonardo Lini, gli ha chiesto scusa e ha detto di avere ancora molto da imparare. La conduttrice Milly Carlucci l’ha rassicurata così: «Sei umana, non sei un robot».

Cosa resta da vedere

Il percorso di Anna Safroncik a Ballando con le stelle 2026 prosegue nelle prossime puntate. Le fonti disponibili non indicano la data della puntata del quickstep né i punteggi assegnati dalla giuria.

Domande frequenti Chi è Anna Safroncik? Anna Safroncik è un’attrice di 45 anni nata in Ucraina e trasferitasi in Italia da giovanissima con la famiglia. È diventata nota nel 1998 con Miss Italia, chiuso all’ottavo posto, e ha poi lavorato tra cinema e televisione. Nel 2026 è tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Quanti anni ha Anna Safroncik? Anna Safroncik ha 45 anni. L’attrice è nata in Ucraina e partecipa all’edizione 2026 di Ballando con le stelle. Perché Anna Safroncik non ha avuto rapporti con il padre? Anna Safroncik si è trasferita in Italia con la famiglia da giovanissima, mentre il padre è rimasto in Ucraina. Ospite di Verissimo l’8 febbraio 2026, l’attrice ha raccontato che la distanza ha complicato il rapporto e che per alcuni anni i contatti tra padre e figlia si sono interrotti. Con chi è stata fidanzata Anna Safroncik? Tra le relazioni note di Anna Safroncik figurano quelle con gli attori Giulio Berruti e Francesco Arca e con l’imprenditore Paolo Barletta. La storia con l’imprenditore Marco Maria Mazio si è conclusa nel 2023. A Verissimo, l’8 febbraio 2026, l’attrice ha detto di aver trovato un nuovo equilibrio da sola. Cosa è successo ad Anna Safroncik nel quickstep a Ballando con le stelle? Durante il quickstep a Ballando con le stelle 2026, Anna Safroncik ha visto la madre tra il pubblico, si è emozionata e ha perso per un istante la concentrazione. Il piccolo errore le è costato critiche dalla giuria e da alcuni utenti sui social. A Ballando Segreto l’attrice ha ammesso di essere molto severa con se stessa, e la conduttrice Milly Carlucci le ha risposto: «Sei umana, non sei un robot».