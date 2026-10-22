Piazzapulita del 22 ottobre 2026: proteste di Milano, inchiesta su Vannacci e gli ospiti di Formigli

di Redazione ZON

In sintesi. Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli, va in onda giovedì 22 ottobre 2026 in prima serata su La7. La puntata racconta le proteste di Milano, la rivolta degli autotrasportatori nel Sud Italia e un’inchiesta esclusiva sul fenomeno Vannacci. In studio, tra gli altri, Mario Calabresi, Rula Jebreal, Paolo Mieli e Tomaso Montanari.

I punti chiave Piazzapulita va in onda giovedì 22 ottobre 2026 in prima serata su La7, condotto da Corrado Formigli.

La puntata di Piazzapulita del 22 ottobre 2026 tratta tre temi: le proteste di Milano, la rivolta degli autotrasportatori al Sud e un’inchiesta esclusiva sul fenomeno Vannacci.

Gli ospiti annunciati in studio a Piazzapulita il 22 ottobre 2026 sono 9, tra cui Mario Calabresi, Rula Jebreal, Paolo Mieli e Nicola Fratoianni. Lo scrittore Stefano Massini proporrà un nuovo racconto.

Il 22 ottobre 2026 Piazzapulita è in concorrenza con Splendida Cornice di Geppi Cucciari su Rai 3 e con il primo Live Show di X Factor 2026 su Sky Uno.

La finale di X Factor 2026 è in programma giovedì 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum di Assago.

Corrado Formigli torna giovedì 22 ottobre 2026 in prima serata su La7 con Piazzapulita. Al centro della puntata ci sono le proteste di Milano. Il conduttore propone anche un’inchiesta esclusiva sul fenomeno Vannacci.

Di cosa parla Piazzapulita il 22 ottobre 2026

La puntata di Piazzapulita del 22 ottobre 2026 si apre con le manifestazioni di Milano. Il programma racconta le proteste pacifiche, le violenze del fine settimana precedente e la risposta securitaria del governo. Spazio anche alle domande delle piazze, che secondo la presentazione della puntata restano ancora senza risposta.

Il programma di La7 si sposta poi nel Sud Italia, dove la rivolta degli autotrasportatori sta bloccando i rifornimenti di mezzo Paese. Le anticipazioni non indicano quali regioni del Mezzogiorno siano coinvolte. Non è stato reso noto nemmeno se si parlerà della Campania.

L’ultimo blocco di Piazzapulita del 22 ottobre 2026 è un’inchiesta esclusiva firmata dalla redazione di Corrado Formigli sul fenomeno Vannacci. I contenuti del servizio non sono stati anticipati.

Chi sono gli ospiti di Corrado Formigli in studio

Al dibattito di Piazzapulita del 22 ottobre 2026 partecipano, tra gli altri:

Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena

Paolo Mieli, giornalista

Rula Jebreal, giornalista e scrittrice

Tito Boeri, professore dell’Università Bocconi di Milano

Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS)

Mario Calabresi, candidato sindaco di Milano

Tonia Mastrobuoni, giornalista

Giorgio Mulè, Forza Italia

Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle

Nella puntata di Piazzapulita del 22 ottobre 2026 lo scrittore Stefano Massini proporrà anche un nuovo racconto.

Cosa c’è in alternativa in prima serata giovedì 22 ottobre 2026

Giovedì 22 ottobre 2026 Piazzapulita si trova in concorrenza con due ritorni attesi: Splendida Cornice su Rai 3 e il primo Live Show di X Factor su Sky Uno.

Programma Canale Conduzione Ospiti di punta Piazzapulita La7 Corrado Formigli Mario Calabresi, Rula Jebreal, Paolo Mieli Splendida Cornice Rai 3 Geppi Cucciari Navanethem “Navi” Pillay, Rick Astley X Factor 2026, primo Live Show Sky Uno Giorgia Marco Mengoni

Splendida Cornice, il varietà culturale di Geppi Cucciari, apre la nuova stagione il 22 ottobre 2026 su Rai 3. In collegamento dall’Aia interviene Navanethem “Navi” Pillay, giurista sudafricana e Premio Nobel per la Pace 2026. Rick Astley canterà con la conduttrice “Never Gonna Give You Up”, il suo brano del 1987.

X Factor 2026 avvia il 22 ottobre 2026 il Live Show in diretta su Sky Uno. In gara ci sono 12 concorrenti, divisi nelle squadre dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Ospite della prima puntata è Marco Mengoni, vincitore dell’edizione del 2009.

Il percorso di X Factor 2026 si chiuderà giovedì 3 dicembre 2026 con la finale all’Unipol Forum di Assago.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Piazzapulita il 22 ottobre 2026? A Piazzapulita del 22 ottobre 2026 su La7 partecipano, tra gli altri, Tomaso Montanari, Paolo Mieli, Rula Jebreal, Tito Boeri, Nicola Fratoianni, Mario Calabresi, Tonia Mastrobuoni, Giorgio Mulè e Riccardo Ricciardi. Lo scrittore Stefano Massini proporrà anche un nuovo racconto. Di cosa parla Piazzapulita stasera 22 ottobre 2026? La puntata di Piazzapulita del 22 ottobre 2026 si apre con le proteste di Milano e la risposta securitaria del governo. Il programma di Corrado Formigli racconta poi la rivolta degli autotrasportatori nel Sud Italia e chiude con un’inchiesta esclusiva sul fenomeno Vannacci. Su che canale e a che ora va in onda Piazzapulita il 22 ottobre 2026? Piazzapulita va in onda giovedì 22 ottobre 2026 su La7, in prima serata. Il programma è condotto da Corrado Formigli. Cosa c’è in tv in prima serata giovedì 22 ottobre 2026 in alternativa a Piazzapulita? Giovedì 22 ottobre 2026 Rai 3 trasmette la prima puntata della nuova stagione di Splendida Cornice, con Geppi Cucciari. Sky Uno trasmette il primo Live Show di X Factor 2026, condotto da Giorgia, con ospite Marco Mengoni.