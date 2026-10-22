Dante immersivo a Città della Scienza, De Giovanni: «Un’emergenza culturale enorme»

di Redazione ZON

In sintesi. «Dante Inferno-Immersive Exhibition» è la mostra immersiva sull’Inferno dantesco inaugurata a Città della Scienza, a Napoli. Resta aperta per 4 mesi e propone ologrammi, realtà virtuale e la voce narrante di Luca Ward. All’inaugurazione lo scrittore Maurizio De Giovanni ha promosso l’iniziativa, ma ha parlato di «emergenza culturale enorme» sulla lettura.

I punti chiave La mostra «Dante Inferno-Immersive Exhibition» a Città della Scienza di Napoli resterà aperta per 4 mesi.

La mostra su Dante usa installazioni scenografiche, ologrammi, realtà virtuale e metaverso. Un Dante olografico fa da guida.

L’attore e doppiatore Luca Ward è la voce narrante della mostra sull’Inferno di Dante a Città della Scienza.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha definito la crisi della lettura «un’emergenza culturale enorme» che riguarda tutta la società.

La mostra su Dante è prodotta da Wiplab, con la direzione artistica di Roberto Pantè e la direzione tecnica di Cesare Pistilli.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato di «emergenza culturale enorme» durante l’inaugurazione di «Dante Inferno-Immersive Exhibition» a Città della Scienza, a Napoli. La mostra trasforma l’Inferno dantesco in un percorso con ologrammi e realtà virtuale.

De Giovanni promuove la mostra ma lancia una provocazione

Per Maurizio De Giovanni il problema della lettura riguarda tutta la società, non soltanto i ragazzi. Lo scrittore ha spiegato il suo ragionamento così: «Se non leggi non immagini, non inventi, quindi non cambi il mondo».

Maurizio De Giovanni ha quindi definito positive iniziative come la mostra su Dante a Città della Scienza, perché provano a coinvolgere i giovani. Subito dopo ha aggiunto una riserva: «Siamo messi abbastanza maluccio se per riscoprire Dante c’è bisogno di eventi multimediali».

Lo scrittore napoletano ha poi chiuso con una lettura più ottimista. Secondo Maurizio De Giovanni, Dante è un poeta talmente universale da prestarsi «a tutte le visualizzazioni, da tutti i punti di vista». Lo ha descritto come «un gigante» che ha scritto per i contemporanei ed è diventato patrimonio di tutti.

Cosa si vede nella mostra immersiva sull’Inferno di Dante

«Dante Inferno-Immersive Exhibition» accompagna il visitatore dalla Selva Oscura fino agli scenari infernali. Il percorso unisce un linguaggio di tipo cinematografico alle tecnologie immersive.

Installazioni scenografiche lungo il percorso

lungo il percorso Ologrammi , compresa una figura olografica di Dante che fa da guida

, compresa una figura olografica di Dante che fa da guida Realtà virtuale e metaverso

e Voce narrante dell’attore e doppiatore Luca Ward

La mostra di Città della Scienza resterà aperta per 4 mesi. Gli organizzatori non hanno diffuso, nel materiale disponibile, la data di chiusura, gli orari e il prezzo del biglietto.

Chi firma la mostra su Dante a Città della Scienza

Ruolo Nome Produzione Wiplab Ceo di Wiplab Fernando Pintus Direzione artistica Roberto Pantè Direzione tecnica Cesare Pistilli Voce narrante Luca Ward

Le altre voci all’inaugurazione di Città della Scienza

Giovanni Covone, presidente di Città della Scienza, ha definito la mostra «un modo per utilizzare le nuove tecnologie legandole alla cultura umanistica, un invito a leggere Dante».

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha sostenuto che la mostra possa avvicinare i giovani alla lettura del poeta. Borrelli ha collegato l’iniziativa a un dato che ha citato senza indicarne la fonte: secondo il deputato, per la prima volta nella storia il quoziente intellettivo delle nuove generazioni è più basso di quello delle precedenti.

Francesco Emilio Borrelli ha anche aggiunto che il messaggio di Dante, «di tantissimo tempo fa ma attualissimo», potrebbe diventare «un simbolo della protesta studentesca».

All’inaugurazione era presente anche Enza Amato, presidente del Consiglio comunale.

Cosa resta da sapere prima di andare

Per chi vuole visitare «Dante Inferno-Immersive Exhibition» da Salerno o dal resto della Campania mancano ancora alcune informazioni pratiche. Non sono stati resi noti i prezzi dei biglietti, gli orari di apertura, eventuali riduzioni per studenti e scuole e la data esatta di chiusura.

Domande frequenti Cosa c’è nella mostra su Dante a Città della Scienza? «Dante Inferno-Immersive Exhibition» a Città della Scienza di Napoli accompagna il visitatore dalla Selva Oscura agli scenari infernali. Il percorso unisce installazioni scenografiche, ologrammi, realtà virtuale e metaverso. Una figura olografica di Dante fa da guida e la voce narrante è dell’attore Luca Ward. Quanto dura la mostra di Dante a Città della Scienza di Napoli? La mostra «Dante Inferno-Immersive Exhibition» a Città della Scienza resterà aperta per 4 mesi. Nel materiale disponibile gli organizzatori non hanno indicato la data esatta di chiusura. Quanto costa il biglietto della mostra Dante Inferno a Napoli? Il prezzo del biglietto di «Dante Inferno-Immersive Exhibition» a Città della Scienza non è stato reso noto. Gli organizzatori non hanno comunicato nemmeno gli orari di apertura e le eventuali riduzioni per studenti e scuole. Chi è la voce narrante della mostra su Dante a Città della Scienza? La voce narrante di «Dante Inferno-Immersive Exhibition» a Città della Scienza di Napoli è l’attore e doppiatore Luca Ward. La voce di Luca Ward accompagna il visitatore lungo il percorso dedicato all’Inferno dantesco. Cosa ha detto Maurizio De Giovanni sulla mostra di Dante a Napoli? Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha definito positiva la mostra su Dante a Città della Scienza, perché prova a coinvolgere i giovani. Ha però parlato di «emergenza culturale enorme» sulla lettura e ha aggiunto: «Siamo messi abbastanza maluccio se per riscoprire Dante c’è bisogno di eventi multimediali».