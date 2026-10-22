Biscotti senza frontiere di Medici Senza Frontiere a Salerno: le due piazze e gli orari del 24 e 25 ottobre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. I Biscotti senza frontiere di Medici Senza Frontiere (MSF) sono a Salerno sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle 9 alle 19, nei banchetti di via Velia e piazza San Francesco. Con una donazione minima di 15 euro si riceve una scatola in edizione limitata, gusto classico o frutta. Il ricavato sostiene il Fondo Emergenze di MSF.

I punti chiave Medici Senza Frontiere (MSF) distribuisce i Biscotti senza frontiere a Salerno sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle 9 alle 19.

I banchetti di Medici Senza Frontiere a Salerno sono in via Velia e in piazza San Francesco.

La scatola di Biscotti senza frontiere in edizione limitata si riceve con una donazione minima di 15 euro, nei gusti classico e frutta.

Il ricavato di Biscotti senza frontiere finanzia il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere, che interviene in guerre, epidemie e disastri naturali.

Biscotti senza frontiere è alla terza edizione e, secondo gli organizzatori, coinvolge oltre 200 piazze in Italia e più di 2.000 volontari.

I Biscotti senza frontiere di Medici Senza Frontiere (MSF) tornano a Salerno sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle 9 alle 19, in via Velia e in piazza San Francesco. La raccolta fondi sostiene il Fondo Emergenze dell’organizzazione.

Dove e quando trovare i Biscotti senza frontiere a Salerno

A Salerno i banchetti di Medici Senza Frontiere sono attivi per due giorni, con lo stesso orario e negli stessi due punti della città.

Giorno Orario Luoghi Sabato 24 ottobre 2026 9-19 Via Velia, piazza San Francesco Domenica 25 ottobre 2026 9-19 Via Velia, piazza San Francesco

A livello nazionale la campagna Biscotti senza frontiere dura dal 23 al 25 ottobre 2026. A Salerno, invece, l’appuntamento con i volontari è limitato al sabato e alla domenica.

Quanto costa la scatola e quali gusti ci sono

Con una donazione minima di 15 euro si riceve una scatola di biscotti in edizione limitata. I gusti disponibili sono due:

classico;

frutta.

Il ricavato della campagna di Medici Senza Frontiere finanzia gli interventi dell’organizzazione in guerre, epidemie e disastri naturali.

Perché la campagna di Msf si concentra sulle emergenze

Biscotti senza frontiere è giunta alla terza edizione. Secondo gli organizzatori, la campagna coinvolge oltre 200 piazze in Italia e più di 2.000 volontari.

L’edizione 2026 di Biscotti senza frontiere dedica attenzione anche alla salute mentale. Ai banchetti è disponibile una brochure sul tema, scaricabile tramite QR code.

Lina Coppola, coordinatrice del gruppo locale di Medici Senza Frontiere a Salerno, spiega il valore delle donazioni private:

«Questi contributi, provenienti da cittadini e privati, garantiscono a Medici Senza Frontiere autonomia e imparzialità, consentendole di intervenire dove c’è bisogno di cure, al di là del credo religioso e dell’etnia».

La presentazione al Comune di Salerno

L’iniziativa è stata presentata al Comune di Salerno. Erano presenti l’assessore alle Politiche sociali Paola de Roberto, la coordinatrice locale di MSF Lina Coppola e il giornalista Eduardo Scotti.

«Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Grazie all’impegno dei volontari possiamo contribuire concretamente e avvicinarci a realtà che spesso sembrano lontane», ha dichiarato l’assessore Paola de Roberto.

Come trovare le altre piazze in Campania e in Italia

Chi non riesce a passare in via Velia o in piazza San Francesco può consultare l’elenco completo delle piazze aderenti sul sito ufficiale biscottisenzafrontiere.it. Non sono stati resi noti, al momento, gli altri punti di raccolta in provincia di Salerno.

Domande frequenti Dove trovo i Biscotti senza frontiere a Salerno? A Salerno i banchetti dei Biscotti senza frontiere di Medici Senza Frontiere sono in via Velia e in piazza San Francesco. I volontari sono presenti sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle 9 alle 19. Quanto costa la scatola dei Biscotti senza frontiere? La scatola dei Biscotti senza frontiere in edizione limitata si riceve con una donazione minima di 15 euro. Il ricavato va al Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere. Quali gusti ci sono nei Biscotti senza frontiere 2026? I Biscotti senza frontiere dell’edizione 2026 di Medici Senza Frontiere sono disponibili in due gusti: classico e frutta. Quando si svolge la campagna Biscotti senza frontiere 2026? A livello nazionale la campagna Biscotti senza frontiere di Medici Senza Frontiere si svolge dal 23 al 25 ottobre 2026. A Salerno i volontari sono presenti solo sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle 9 alle 19. Dove trovo l’elenco delle altre piazze dei Biscotti senza frontiere in Italia? L’elenco completo delle piazze aderenti alla campagna Biscotti senza frontiere di Medici Senza Frontiere è pubblicato sul sito ufficiale biscottisenzafrontiere.it. Gli altri punti di raccolta in provincia di Salerno non sono stati resi noti.

Fonte: ANSA