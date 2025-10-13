Salerno, mercoledì 15 ottobre al Comune la presentazione della campagna “Biscotti senza frontiere” promossa da Medici Senza Frontiere

di Redazione ZON

Si terrà mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della campagna solidale “Biscotti senza frontiere”, promossa dal gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere attivo nella città di Salerno.

La campagna, che unisce il gusto della solidarietà al sostegno concreto delle attività umanitarie di MSF nel mondo, sarà illustrata alla presenza del Sindaco e Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto, da sempre sensibili alle tematiche della cooperazione e dell’inclusione.

Interverranno inoltre Lina Coppola, coordinatrice del gruppo salernitano di Medici Senza Frontiere, che presenterà le finalità della campagna e le modalità con cui sarà possibile contribuire, e Fabrizio Carucci, psicologo salernitano e operatore umanitario di MSF, che porterà la sua testimonianza diretta dalle missioni sul campo. A moderare l’incontro sarà il giornalista Edoardo Scotti, profondo conoscitore delle tematiche internazionali legate ai diritti umani e alla cooperazione.

“Biscotti senza frontiere” è molto più di una raccolta fondi: è un gesto semplice e concreto per stare dalla parte di chi ha bisogno, per sostenere l’azione medica indipendente in contesti di emergenza, conflitto o esclusione. Un piccolo acquisto che può fare una grande differenza.