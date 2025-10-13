Salerno, la Polizia di Stato partecipa alla “Notte dei Ricercatori Europei”

di Redazione ZON

Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025, la Polizia di Stato ha preso parte alla manifestazione “La Notte dei Ricercatori Europei”, ospitata nella suggestiva Villa Comunale di Salerno.

L’iniziativa, promossa a livello europeo, mira ad avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca scientifica e dell’innovazione, creando occasioni di incontro e confronto tra cittadini, studiosi e istituzioni.

La Questura di Salerno ha partecipato con uno stand curato dalla Polizia Scientifica, che ha suscitato grande interesse tra famiglie, studenti e curiosi desiderosi di scoprire da vicino le moderne tecniche di indagine utilizzate nelle attività investigative.

Gli operatori hanno illustrato il lavoro svolto nei laboratori della Polizia di Stato, spiegando con esempi pratici le procedure di rilievo dattiloscopico, analisi delle tracce biologiche e ricostruzione della scena del crimine. Dimostrazioni e materiali divulgativi hanno permesso al pubblico di comprendere meglio il valore del metodo scientifico applicato alla sicurezza.

L’evento è stato un’importante occasione di dialogo con la cittadinanza, contribuendo a valorizzare l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella ricerca e nell’innovazione al servizio della collettività. Allo stesso tempo, ha favorito la diffusione della cultura della legalità e della collaborazione con le istituzioni.

La partecipazione alla Notte dei Ricercatori rientra nel più ampio programma di attività di prossimità e comunicazione istituzionale portate avanti dalla Polizia di Stato per rafforzare il legame di fiducia con la comunità e far conoscere da vicino le professionalità dei propri reparti specialistici.