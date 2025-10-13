13 Ottobre 2025 - 09:30

Oroscopo Branko oggi, 13 ottobre 2025: Capricorno, niente vi distrae

Ariete, Leone, Scorpione e Capricorno oggi risultano più incisivi e determinati

L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 13 2025

Ariete

Slancio e decisione al centro della scena: in amore brillate, nelle azioni siete audaci. Occasioni favorevoli, se non vi fate bloccare dalle esitazioni.

Toro

Giornata tranquilla e stabile: piccoli momenti affettuosi in famiglia, lavoro che procede con costanza. Evitate scelte troppo affrettate.

Gemelli

Comunicazione al top, flusso di idee e incontri stimolanti. Ma attenzione ai fraintendimenti: siate chiari nelle parole.

Cancro

Emotività e cura nei rapporti: intensità affettiva in primo piano, ma anche qualche tensione passeggera da gestire con dialogo.

Leone

Energia e passione: le relazioni sociali vi rispondono bene. Sul lavoro emergono opportunità: valutatele con attenzione.

Vergine

Chiarezza e leggerezza prendono il posto del rigore: vi sentite più affabili e ascoltati. Portafoglio e praticità favoriti.

Bilancia

Venere entra in Bilancia oggi: un dolce risveglio nei sentimenti. Fascino e attenzioni tornano al centro.

Scorpione

Silenziosi ma intensi: vivete la giornata in modalità “osservatori”, registrando ciò che accade. Le attività individuali vanno meglio di quelle condivise. Eros vivo.

Sagittario

Novità e leggerezza: la Luna al quarto quarto favorisce incontri positivi e decisioni serene. Evitate tensioni inutili.

Capricorno

Stabilità e senso pratico: il lavoro è fluido, il team collabora bene. In amore potrebbero emergere dubbi da chiarire.

Acquario

Intuizione e desiderio di libertà: progetti creativi favoriti, possibili novità professionali o economiche. L’amore non resta indietro.

Pesci

Amore in risveglio: qualcuno del passato potrebbe tornare. Il lavoro richiede ancora chiarezza, ma le intuizioni non mancano.