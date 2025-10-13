Oroscopo Branko oggi, 13 ottobre 2025: Capricorno, niente vi distrae
Ariete, Leone, Scorpione e Capricorno oggi risultano più incisivi e determinati
L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 13 2025
Ariete
Slancio e decisione al centro della scena: in amore brillate, nelle azioni siete audaci. Occasioni favorevoli, se non vi fate bloccare dalle esitazioni.
Toro
Giornata tranquilla e stabile: piccoli momenti affettuosi in famiglia, lavoro che procede con costanza. Evitate scelte troppo affrettate.
Gemelli
Comunicazione al top, flusso di idee e incontri stimolanti. Ma attenzione ai fraintendimenti: siate chiari nelle parole.
Cancro
Emotività e cura nei rapporti: intensità affettiva in primo piano, ma anche qualche tensione passeggera da gestire con dialogo.
Leone
Energia e passione: le relazioni sociali vi rispondono bene. Sul lavoro emergono opportunità: valutatele con attenzione.
Vergine
Chiarezza e leggerezza prendono il posto del rigore: vi sentite più affabili e ascoltati. Portafoglio e praticità favoriti.
Bilancia
Venere entra in Bilancia oggi: un dolce risveglio nei sentimenti. Fascino e attenzioni tornano al centro.
Scorpione
Silenziosi ma intensi: vivete la giornata in modalità “osservatori”, registrando ciò che accade. Le attività individuali vanno meglio di quelle condivise. Eros vivo.
Sagittario
Novità e leggerezza: la Luna al quarto quarto favorisce incontri positivi e decisioni serene. Evitate tensioni inutili.
Capricorno
Stabilità e senso pratico: il lavoro è fluido, il team collabora bene. In amore potrebbero emergere dubbi da chiarire.
Acquario
Intuizione e desiderio di libertà: progetti creativi favoriti, possibili novità professionali o economiche. L’amore non resta indietro.
Pesci
Amore in risveglio: qualcuno del passato potrebbe tornare. Il lavoro richiede ancora chiarezza, ma le intuizioni non mancano.
ARTICOLO PRECEDENTE
Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 10 ottobre
ARTICOLO SUCCESSIVO
Salerno, la Polizia di Stato partecipa alla “Notte dei Ricercatori Europei”