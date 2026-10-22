Amici 26, anticipazioni del 25 ottobre: Ernes eliminato, Alex resta nella scuola

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Amici 26 in onda domenica 25 ottobre 2026, già registrata, l’allievo Alex vince la sfida di pattinaggio e resta nella scuola, mentre Ernes viene eliminato dal professore Samurai Jay dopo il caso del presunto plagio. Saitta vince la gara di canto giudicata da Il Volo, Benedetta quella di ballo giudicata da Kledi. Ospite la cantante Ariete.

I punti chiave Ernes, allievo di Amici 26, viene eliminato da Samurai Jay nella puntata in onda domenica 25 ottobre 2026, dopo una settimana concessa per scrivere da solo un brano nuovo in seguito al caso del presunto plagio.

Alex, allievo di Amici 26, vince la sfida di pattinaggio e conserva il banco nella scuola.

Saitta si classifica primo su 6 allievi nella gara di canto di Amici 26 giudicata da Il Volo e vince un corso intensivo all’Umbria Jazz Festival.

Benedetta, allieva di Amici 26, vince la gara di ballo giudicata da Kledi e parteciperà al tour natalizio de Il Volo.

La cantante Ariete è ospite della puntata di Amici 26 in onda domenica 25 ottobre 2026 e presenta il suo nuovo singolo.

Attenzione: spoiler. La puntata di Amici 26 in onda domenica 25 ottobre è già stata registrata. Alex vince la sfida di pattinaggio e resta nella scuola. Un allievo, Ernes, viene eliminato da Samurai Jay.

Alex vince la sfida di pattinaggio e resta nella scuola

Alex, allievo di Amici 26, ha vinto la sfida di pattinaggio superando nettamente il suo avversario. Il nome dello sfidante non è stato reso noto. Con questa vittoria Alex conserva il banco e prosegue il percorso nel talent.

Gabriele, un altro allievo di Amici 26, affronterà invece una sfida di pugilato nella puntata successiva. Anna M. era assente alla registrazione. Napo non ha ballato per la seconda settimana consecutiva.

Cosa si sa della polemica su Nicolò

Nicolò ha partecipato alla gara di canto di Amici 26 con «Amandoti», nella versione di Settembre, e si è classificato terzo. Le anticipazioni circolate finora parlano di una polemica che lo riguarda. Il contenuto e i protagonisti della discussione, però, non sono stati resi noti nel dettaglio.

Ernes eliminato da Samurai Jay dopo il caso del presunto plagio

Samurai Jay aveva sospeso il banco a Ernes per un presunto plagio. Gli aveva poi concesso una settimana per scrivere da solo un brano nuovo e dimostrare la propria originalità. Il professore ha giudicato la prova insufficiente e ha eliminato l’allievo. Lorella Cuccarini e Amadeus hanno provato a fargli cambiare idea.

La classifica della gara di canto giudicata da Il Volo

Il Volo ha giudicato la gara di canto di Amici 26. La classifica completa è la seguente.

Posizione Allievo Brano 1 Saitta non reso noto 2 Shari Men’s World 3 Nicolò Amandoti (versione di Settembre) 4 Tiaso 100 messaggi 5 I Jed Jenny è pazza 6 Andrea Heros Pastello bianco

Saitta, primo classificato nella gara di canto di Amici 26, ha vinto un corso intensivo all’Umbria Jazz Festival con la possibilità di assistere alle esibizioni. Andrea Heros, ultimo con un brano dei Pinguini Tattici Nucleari, dovrà occuparsi delle pulizie della casetta per decisione di Amadeus.

La gara di ballo: Benedetta in tour con Il Volo, Riccardo in bilico

Kledi ha giudicato la gara di ballo di Amici 26. Hanno partecipato Benedetta, Lollo su «Bugiardo», Charli su «Bad Guy» e Riccardo su «Don Raffaè».

Benedetta ha ottenuto il premio della gara di ballo: parteciperà al tour natalizio de Il Volo. Riccardo, invece, dovrà eseguire una coreografia di Alessandra Celentano su indicazione degli altri professori. Lorella Cuccarini deciderà poi se tenerlo nella scuola.

Ariete ospite e cosa succede adesso

La cantante Ariete è stata ospite della puntata di Amici 26 e ha presentato il suo nuovo singolo. Il titolo del brano non è stato reso noto.

Restano aperti il destino di Riccardo, affidato a Lorella Cuccarini, e la sfida di pugilato di Gabriele, prevista per la settimana successiva. Il quadro completo si avrà con la messa in onda di domenica 25 ottobre.

Domande frequenti Chi è stato eliminato ad Amici 26 nella puntata del 25 ottobre? Nella puntata di Amici 26 in onda domenica 25 ottobre 2026 viene eliminato l’allievo Ernes. Lo elimina il professore Samurai Jay, che aveva sospeso il banco a Ernes per un presunto plagio e ha giudicato insufficiente il brano scritto in una settimana per dimostrarne l’originalità. Lorella Cuccarini e Amadeus hanno provato a far cambiare idea a Samurai Jay. Chi ha vinto la gara di canto di Amici 26 il 25 ottobre? La gara di canto della puntata di Amici 26 in onda domenica 25 ottobre 2026 è stata vinta da Saitta, davanti a Shari e Nicolò. A giudicare la gara è stato Il Volo. Saitta ha vinto un corso intensivo all’Umbria Jazz Festival, mentre l’ultimo classificato, Andrea Heros, dovrà occuparsi delle pulizie della casetta per decisione di Amadeus. Alex resta ad Amici 26 dopo la sfida di pattinaggio? Sì, l’allievo Alex resta nella scuola di Amici 26. Nella puntata in onda domenica 25 ottobre 2026 Alex vince la sfida di pattinaggio e conserva il banco. Il nome dello sfidante di Alex non è stato reso noto. Chi è l’ospite di Amici 26 domenica 25 ottobre? L’ospite della puntata di Amici 26 in onda domenica 25 ottobre 2026 è la cantante Ariete. Ariete ha presentato in studio il suo nuovo singolo, il cui titolo non è stato reso noto.

Immagine di repertorio

Fonte: Il Vicolo delle News · bigodino.it · Biccy