SuperEnalotto, estrazione del 22 ottobre 2026: combinazione vincente, Jolly e SuperStar

di Redazione ZON

In sintesi. La combinazione vincente del SuperEnalotto estratta il 22 ottobre 2026 è 03, 13, 14, 18, 62, 82. Il numero Jolly del concorso è 46 e il numero SuperStar è 84. Le quote del concorso del 22 ottobre 2026 non sono ancora disponibili. La prossima estrazione del SuperEnalotto è in programma il 23 ottobre 2026.

I punti chiave La combinazione vincente del SuperEnalotto del 22 ottobre 2026 è 03, 13, 14, 18, 62, 82.

Il numero Jolly del SuperEnalotto del 22 ottobre 2026 è 46.

Il numero SuperStar del SuperEnalotto del 22 ottobre 2026 è 84.

Le quote e il numero delle vincite del concorso del 22 ottobre 2026 non erano ancora disponibili al momento della pubblicazione.

Il concorso successivo del SuperEnalotto si terrà il 23 ottobre 2026.

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto estratta il 22 ottobre 2026, insieme al numero Jolly e al numero SuperStar del concorso.

Estrazione SuperEnalotto di 22/10/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 03 13 14 18 62 82 Numero Jolly 46 SuperStar 84

Per controllare la schedina si confrontano i numeri giocati con quelli estratti

La verifica parte dalla combinazione vincente: bisogna contare quanti numeri della propria giocata compaiono tra quelli estratti. Il Jolly e il SuperStar vanno controllati a parte, perché hanno una funzione diversa dalla combinazione principale.

Il riscontro definitivo resta quello dei canali ufficiali del gioco, che pubblicano anche le quote del concorso. La ricevuta va conservata integra: è l’unico documento valido per qualsiasi verifica.

Le quote e il numero di eventuali vincite del 22 ottobre 2026 non sono ancora disponibili nelle fonti consultate dalla redazione. ZON.it aggiornerà l’articolo appena verranno pubblicati dati ufficiali.

La prossima estrazione del SuperEnalotto è in programma il 23 ottobre 2026

Il concorso successivo si terrà il 23 ottobre 2026. ZON.it pubblicherà la nuova combinazione vincente, con Jolly e SuperStar, subito dopo l’estrazione.

Il gioco con vincita in denaro è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.

Fonte: dati ufficiali dell’estrazione del SuperEnalotto del 22 ottobre 2026.

Domande frequenti Quali sono i numeri vincenti del SuperEnalotto del 22 ottobre 2026? La combinazione vincente del SuperEnalotto estratta il 22 ottobre 2026 è 03, 13, 14, 18, 62, 82. Il numero Jolly è 46 e il numero SuperStar è 84. Qual è il numero SuperStar del 22 ottobre 2026? Il numero SuperStar del concorso del SuperEnalotto del 22 ottobre 2026 è 84. Il numero Jolly dello stesso concorso è 46. Come si controlla la schedina del SuperEnalotto? Per controllare la schedina del SuperEnalotto si contano quanti numeri della propria giocata compaiono nella combinazione vincente, poi si verificano a parte il Jolly e il SuperStar. Il riscontro definitivo è quello dei canali ufficiali del gioco. La ricevuta va conservata integra, perché è l’unico documento valido per qualsiasi verifica. Quando è la prossima estrazione del SuperEnalotto dopo il 22 ottobre 2026? La prossima estrazione del SuperEnalotto dopo quella del 22 ottobre 2026 è in programma il 23 ottobre 2026. ZON.it pubblicherà la nuova combinazione vincente, con Jolly e SuperStar, subito dopo l’estrazione. Quali sono le quote del SuperEnalotto del 22 ottobre 2026? Le quote e il numero delle vincite del SuperEnalotto del 22 ottobre 2026 non erano ancora disponibili nelle fonti consultate dalla redazione di ZON.it al momento della pubblicazione. ZON.it aggiornerà l’articolo appena verranno pubblicati dati ufficiali.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di centrare il 6 al SuperEnalotto sono di 1 su 622.614.630. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: EstrazioneLotto.it + SuperEnalottoItalia